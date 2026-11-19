Con una visita a las instalaciones de BYD, empresa líder mundial en electromovilidad y fabricación de baterías, la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, culminó su agenda en China, en el marco de la gira presidencial. Durante los últimos días, la autoridad sostuvo reuniones y encuentros con representantes de importantes compañías del mundo empresarial chino, con el propósito de dar a conocer el potencial de la ciudad y abrir nuevas oportunidades de colaboración e inversión.

La agenda incluyó también un encuentro con SANY, empresa referente en maquinaria y equipamiento para infraestructura portuaria, y una visita a DJI, compañía especializada en tecnología de drones y sistemas de captura de imágenes. A estas actividades se sumó su participación en el CEO Summit de APEC, instancia que convocó a representantes del sector privado de las economías del Asia-Pacífico, además de un encuentro organizado por ProChile para conectar los intereses de empresas chilenas y chinas en materia de inversión.

Las reuniones permitieron abordar distintas áreas estratégicas para el desarrollo de Valparaíso, entre ellas innovación, nuevas tecnologías, seguridad, electromovilidad e infraestructura portuaria. El objetivo es conocer experiencias y capacidades de empresas con presencia internacional, identificar espacios de cooperación y explorar oportunidades que puedan traducirse en proyectos concretos para la ciudad.

La alcaldesa Nieto indicó que "estamos convencidos de que Valparaíso tiene enormes oportunidades para vincularse con el desarrollo tecnológico y la experiencia de empresas que hoy están a la vanguardia mundial. Venimos a mostrar el potencial de nuestra ciudad, su vocación portuaria y patrimonial, y las posibilidades que ofrece para nuevas inversiones y proyectos de innovación. Esta gira nos ha permitido abrir conversaciones muy interesantes y generar vínculos que esperamos se traduzcan en oportunidades concretas para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y contribuir al desarrollo de Valparaíso”.

La autoridad destacó que este trabajo busca proyectar internacionalmente a Valparaíso, fortaleciendo sus vínculos con actores estratégicos y ampliando las posibilidades de cooperación e inversión. Con el cierre de su agenda en China, la alcaldesa concluye una visita marcada por el intercambio de experiencias y la búsqueda de nuevas oportunidades para el desarrollo económico y tecnológico de la comuna.

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