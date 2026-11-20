Durante la noche de este viernes, un vehículo volcó en la cuesta La Dormida de la comuna de Olmue, en la región de Valparaíso.

La emergencia se produjo en el sector de Camarico, donde el conductor del SUV abandonó el lugar tras el siniestro.

Según información preliminar, el automóvil sería presuntamente robado.

Cabe señalar que las autoridades se encuentran trabajando en el lugar del accidente.

(Imagen: Facebook: Radio Comunitaria La Campana)

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