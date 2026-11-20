Preparar comunidades para identificar y actuar frente a amenazas, es el objetivo de la primera Escuela de Municipal de Prevención y Respuesta Comunitaria de Limache, programa que entrega conocimientos y herramientas que permiten a la comunidad reducir factores de riesgo y responder de manera organizada y oportuna ante situaciones de emergencia.

Las jornadas de capacitación están orientadas a fortalecer la coordinación territorial, promoviendo la definición de roles y el trabajo conjunto entre la ciudadanía, la municipalidad e institucione afines.

El alcalde Luciano Valenzuela explicó que "lo que buscamos como municipalidad es que cada sector de nuestra comuna esté lo más preparado posible para el sistema climático que nos va a tocar enfrentar en este verano. Vamos a tener altas temperaturas, vamos a tener baja humedad en el aire y por supuesto eso significa que tenemos que estar más preparados que años anteriores. Por eso desarrollamos la primera instancia formativa para dirigentes vecinales, enfocada 100% en la prevención. Creemos que con vecinos más preparados vamos a canalizar de mejor manera la información, vamos a responder de forma más eficiente y vamos a generar sectores, sobre todo los rurales con más herramientas para enfrentar la situación climática que se viene para este verano”.

Gloria Montenegro, de la Junta de Vecinos de Las Cruces, comentó que “estoy muy contenta con esta iniciativa de la municipalidad. Ahora me acabo de enterar que somos los primeros. Es una excelente idea. Yo pertenezco a la entrada sur de Limache, las Cruces, en la división con Olmué y es un lugar rural. Hemos tenido incendios y la gente no está en conocimiento como actuar y aprender es muy bueno”.

La iniciativa es impulsada por el Departamento de Gestión de Riesgos y Emergencias, con la participación activa de Seguridad Municipal, la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) y el Departamento de Salud, además de la colaboración de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y el Cuerpo de Bomberos de Limache.

La programación contempla diversos módulos formativos. El equipo municipal de Gestión de Riesgos y Emergencias abordará materias relacionadas con la prevención y la elaboración de mapas de riesgo. Conaf desarrollará amenazas, vulnerabilidades, capacidades comunitarias, herramientas claves para comprender y gestionar los riesgos presentes en nuestros barrios y territorios. Y el equipo de Seguridad Municipal expondrá sobre los alcances de la Ordenanza Municipal para la Prevención de Incendios Forestales y el rol que cumple la comunidad en su aplicación.

El Jefe de Área de Conaf Marga Marga, José Miguel Contreras, indicó que “la iniciativa me parece excelente porque va más allá de lo que la ley mandata a cumplir sobre planes de riesgo y planes de mitigación. Esto es una iniciativa que debería repetirse en otras municipalidades, porque se va a enseñar a las personas a evitar catástrofes en sus propiedades, van a tomar las medidas de precaución. Básicamente es hacer prevención. Ojalá se haga masivo y se debe conocer a toda la gente especialmente a aquellos que viven en parcelas”.

Henry Sepúlveda, integrante de la Brigada Valle Verde Mar, destacó que “nosotros somos de la comunidad de Valle Verde Mar, una brigada de emergencia que nació en la comunidad y les agradecemos esta instancia de colaboración, y educación en la prevención con las instituciones como la municipalidad y Bomberos. Para nosotros es una oportunidad también de aprendizaje para llevar a nuestra comunidad, a nuestros vecinos información y educación para evitar incendios forestales”.

La primera Escuela Municipal de Prevención y Respuesta Comunitaria frente a Emergencias significa un importante avance en la construcción de comunidades más preparadas, resilientes y seguras, promoviendo una cultura preventiva para enfrentar de mejor manera las emergencias y proteger la vida de las personas y el entorno natural de la comuna.

PURANOTICIA