Hasta el viernes 27 de noviembre, a las 23:59 horas, estarán abiertas las postulaciones a las salas cuna y jardines infantiles de Fundación Integra para el Año Parvulario 2027. El proceso se realiza a través del sitio web www.integra.cl, donde las familias deben completar los datos solicitados para postular.

La plataforma está habilitada para computadores, teléfonos celulares y tablets. Para ingresar, las personas interesadas deben contar con un correo electrónico válido y una contraseña. Quienes postulen por primera vez deberán completar previamente un formulario de registro y luego seguir las instrucciones del sistema.

Durante el proceso, las familias pueden seleccionar todas las salas cuna y jardines infantiles que estimen convenientes, considerando aspectos como la cercanía con su domicilio, el lugar de trabajo de la madre, padre o adulto responsable, el sello pedagógico y otros factores relevantes. Además, pueden ordenar los establecimientos según sus preferencias.

La directora regional de Fundación Integra, Patricia Escobar, señaló que "invitamos a las familias a postular a nuestras salas cuna y jardines infantiles, donde niños y niñas encuentran espacios seguros, acogedores y enriquecidos para aprender, jugar, descubrir y desarrollar sus habilidades. La educación parvularia es una etapa fundamental, porque en los primeros años se construyen aprendizajes y experiencias que acompañarán a las personas durante toda su vida. Por eso, también queremos relevar la importancia de asistir regularmente al jardín infantil, ya que cada día cuenta y representa una nueva oportunidad para aprender, compartir y crecer junto a otros”.

NIVELES DE ATENCIÓN

Para realizar la postulación, las familias deben considerar la edad de los niños y niñas, de acuerdo con los siguientes niveles:

Sala Cuna Menor : 0 a 1 año.

: 0 a 1 año. Sala Cuna Mayor : 1 a 2 años (edad cumplida a marzo, 1 año).

: 1 a 2 años (edad cumplida a marzo, 1 año). Nivel Medio Menor : 2 a 3 años (edad cumplida a marzo, 2 años).

: 2 a 3 años (edad cumplida a marzo, 2 años). Nivel Medio Mayor: 3 a 4 años (edad cumplida a marzo, 3 años).

Los resultados del proceso de postulación estarán disponibles el viernes 11 de diciembre. Ese mismo día comenzará el proceso de matrícula en la sala cuna o jardín infantil asignado.

Cabe hacer presente que la primera infancia es una etapa fundamental para el desarrollo humano. Durante estos primeros años se establecen las bases del aprendizaje, la adquisición de habilidades, el desarrollo socioemocional y la construcción de relaciones con otras personas.

En este contexto, la educación parvularia ofrece experiencias educativas significativas que, a través del juego, la exploración y las interacciones, contribuyen al desarrollo integral de niños y niñas. La asistencia regular permite dar continuidad a estos aprendizajes, fortalecer los vínculos con sus pares y equipos educativos, y favorecer su bienestar y desarrollo.

PURANOTICIA