Una colisión vehicular registrada en uno de los principales accesos a San Felipe alteró el tránsito durante la mañana de este viernes 20 de noviembre, luego de que uno de los automóviles involucrados terminara volcado sobre la calzada.

La emergencia ocurrió en el cruce ferroviario ubicado en el sector del puente El Rey, punto de conexión para quienes ingresan y salen de la comuna.

Debido a la posición en que quedó uno de los vehículos siniestrados, la circulación vehicular se vio bloqueada en ambas direcciones, generando complicaciones en un horario de alta demanda de desplazamientos.

Hasta el lugar concurrieron voluntarios del Cuerpo de Bomberos y personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU), quienes brindaron asistencia a los conductores y pasajeros de los vehículos involucrados.

PURANOTICIA