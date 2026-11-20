En flagrancia fueron detenidos un hombre y una mujer, ambos cuidadores de un predio, tras constatar las precarias condiciones en que se mantenían 31 animales en el fundo Santa Julia, ubicado en Gómez Carreño, Viña del Mar.

El procedimiento de irrupción al domicilio fue liderado por la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural (Bidema) de la PDI Valparaíso, en el marco de una orden de investigar por el delito de maltrato animal.

Es bajo este contexto que tanto los detectives de la policía civil como los peritos del Laboratorio de Criminalística Regional Valparaíso, verificaron que los ejemplares presentaban severa desnutrición y deformaciones en sus pezuñas.

Además, los oficiales encontraron bebederos con agua estancada y corrales rodeados de chatarra, lo que representaba un peligro para los animales.

Asimismo, se informó que en el lugar de los hechos se logró la incautación de un caballo, una vaca, cinco burros, cinco cabras, 16 ovejas y tres perros.

Ante las condiciones observadas en este sector de la parte alta de Viña del Mar, la Policía de Investigaciones coordinó con la municipalidad y distintas agrupaciones animalistas el apoyo para el traslado de los animales, la realización de los correspondientes exámenes médicos veterinarios y la reubicación de los mismos.

Por instrucción del Ministerio Público, el hombre capturado en el procedimiento pasará a control de detención, mientras que la mujer fue dejada en libertad y quedó apercibida, conforme al artículo 26 del Código Procesal Penal.

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