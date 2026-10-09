Vehículo cayó por una pendiente y atropelló a un peatón en la parte alta de Viña del Mar

Un accidente de tránsito se registró en el Camino Internacional de Viña del Mar, donde un vehículo menor sufrió un desbarrancamiento y luego atropelló a un peatón.

De acuerdo con la información de la Central de Bomberos de Viña del Mar, se despacharon las máquinas 63 y 92 hasta el sector de Cresal para atender la emergencia.

Por su parte, Transporte Informa hizo un llamado a la precaución por "siniestro vial en Camino Internacional de ViñaDelMar, a la altura de empresa Carozzi".

A ello agregó que "equipo policial en el lugar" y que "se mantiene restricción de una pista en dirección a Concón y congestión desde rotonda Glorias Navales".

Por último, vale hacer presente que como rutas alternativas, Transporte Informa recomendó utilizar avenida Borgoño o avenida Concón-Reñaca.

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