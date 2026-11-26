Una emergencia estructural se registró durante la mañana de este jueves en avenida Uno Norte, pasado el puente Los Castaños, en Viña del Mar, donde se reportó fuego en estructuras del antiguo servicentro Shell.

La Central de Bomberos de Viña del Mar despachó tres unidades (12, 22 y 42) hasta la intersección de avenida Uno Norte con avenida Los Castaños para atender la emergencia.

El procedimiento mantuvo equipos de emergencia en el lugar y obligó a ocupar la pista derecha en dirección hacia la provincia de Marga Marga.

Ante esta situación, Transporte Informa llamó a los automovilistas a circular con precaución y considerar avenida Álvarez como ruta alternativa.

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