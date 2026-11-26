Un impactante hallazgo se registró durante la madrugada de este jueves 26 de noviembre en Valparaíso, luego de que fuera encontrado un feto al interior de una bolsa de basura abandonada en la vía pública.

El hecho ocurrió cerca de las 00:05 horas en avenida Francia, donde una persona en situación de calle que recolectaba elementos para reciclar revisó distintas bolsas y encontró una caja de cartón que contenía una bufanda.

Al intentar retirarla, advirtió la presencia de sangre y lo que le pareció un feto, por lo que pidió ayuda a personas del sector para contactar a Carabineros.

Personal policial concurrió al lugar y solicitó una ambulancia del Hospital Carlos Van Buren para establecer si el elemento encontrado correspondía efectivamente a un feto de origen humano.

Carabineros indicó a Puranoticia.cl que, tras tomar conocimiento de los antecedentes, el fiscal de turno instruyó la concurrencia de personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) y del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) para desarrollar las diligencias correspondientes.

Posteriormente, también se dispuso la intervención del Servicio Médico Legal (SML).

Las pericias deberán permitir establecer la naturaleza del hallazgo y aportar antecedentes para esclarecer las circunstancias en que fue abandonado en la vía pública.

(Imagen de referencia)

PURANOTICIA