Vecinos de Limache alertan incremento de delitos, pero Alcalde defiende refuerzo a la seguridad con tecnología y patrullajes

La histórica tranquilidad de Limache comienza a ser cuestionada por sus propios habitantes. Vecinos de distintos sectores de la comuna aseguran que la delincuencia ha aumentado en los últimos años, apuntando principalmente a la llegada de bandas externas, el incremento de robos y la vulnerabilidad que enfrentan las zonas rurales.

Aunque las percepciones son diversas, existe coincidencia en que la seguridad ya no es la misma de antes y que aún existen desafíos importantes por resolver.

VECINOS ADVIERTEN CAMBIOS EN SEGURIDAD

Rodrigo Arias, vecino del sector Los Laureles, sostiene que la realidad ha cambiado considerablemente. "Limache antes era una ciudad más tranquila, pero hoy en día igual ha cambiado con respecto a robos de autos, cosas que no se veía antes. Y eso es netamente porque hay gente de afuera, de otros lados, Santiago", señaló. Además, advirtió que todavía existen sectores conflictivos donde se requiere mayor intervención, como las poblaciones La Orval y Los Quillotanos.

Una preocupación similar manifestó el vecino Luis, quien valoró el trabajo realizado por las autoridades, aunque aseguró que la principal debilidad se concentra en el horario nocturno. "Seguridad hay, pero más en las noches, si en las noches cuando pasan cosas de repente (...) falta más en las noches, por lo menos de las siete de la tarde para adelante, porque el individuo cuando quiere hacer algo, sabe que como está Limache, se deja caer acá, de todas partes", afirmó.

Por su parte, Felipe, otro vecino de la comuna, destacó la presencia de patrullajes que le permiten realizar actividad física con tranquilidad, aunque reconoció que la situación genera preocupación. "Sí siento que ha estado llegando más delincuencia... hace un par de meses aquí hubo un asesinato, pero ha sido un hecho aislado. Sí siento que puede estar llegando un poco más de problemas", comentó.

PREOCUPACIÓN CRECE EN LOS SECTORES RURALES

Sin embargo, la situación más crítica se vive en los sectores rurales. Jorge, residente de Lliu Lliu, aseguró haber sufrido múltiples delitos durante el último año. "Yo he sido víctima de aproximadamente cuatro robos. Yo vivo en el campo, en el sector de Lliu Lliu, donde la delincuencia está completamente desbandada", denunció. A su juicio, la solución requiere cambios estructurales a nivel nacional. "Mientras no se cambie el Código de Justicia Penal y se aumenten las penas que tienen actualmente los delincuentes por los delitos que cometen, va a seguir igual", agregó.

MUNICIPIO APUESTA POR TECNOLOGÍA, PATRULLAJES E ILUMINACIÓN

Frente a este escenario, el alcalde de Limache, Luciano Valenzuela, explicó que el municipio ha implementado una serie de medidas orientadas a reforzar la seguridad, especialmente en las zonas rurales.

"Generamos una mesa de trabajo con las juntas de vecinos rurales, estamos señalizando los recorridos que realiza el equipo de Seguridad Pública y pronto consolidaremos un convenio con la Subsecretaría de Prevención del Delito para instalar las primeras cámaras rurales en la comuna de Limache", detalló el jefe comunal.

La autoridad también destacó la coordinación con Carabineros mediante el convenio S14 y recalcó que la inseguridad responde a un fenómeno nacional. "Somos parte de un ecosistema que hoy día necesita mejoras en seguridad. (…) No existe una cifra buena de delitos. Podemos bajar un 10%, un 15% o hasta un 30%, pero las personas que fueron víctimas de estos hechos se van a seguir sintiendo vulnerables", afirmó.

Valenzuela explicó además que el delito de mayor incidencia en la comuna corresponde al robo en lugar no habitado, seguido por los casos de violencia intrafamiliar. Asimismo, reconoció que Limache enfrenta un déficit cercano a los 30 carabineros para alcanzar una dotación óptima, pese a la incorporación de seis nuevos funcionarios durante el año pasado.

Entre las medidas implementadas para recuperar los espacios públicos, el municipio ha priorizado el mejoramiento de la iluminación en distintos puntos de la comuna. "En el Parque Brasil fuimos capaces de cambiar todo el parque lumínico, con una inversión superior a los 30 millones de pesos. (…) Estamos convencidos de que mientras más iluminado esté un lugar, más ayuda a mejorar la percepción de seguridad que tienen los vecinos", concluyó.

Mientras las autoridades avanzan en nuevas estrategias, la ciudadanía mantiene la expectativa de que las medidas permitan devolver a Limache la tranquilidad que, según sus habitantes, comienza a quedar atrás.

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