¿Cuánto de lo que ocurre a nuestro alrededor somos realmente capaces de percibir? Esa fue la pregunta que dio forma a “Lo invisible de la naturaleza”, la nueva edición de Pullman xChange realizada en Pullman Viña del Mar San Martín: una experiencia inmersiva que invitó a detenerse, escuchar y descubrir nuevas dimensiones del entorno a través de la ciencia, el arte y el sonido.



La propuesta se desarrolló el 14 de noviembre como parte de Pullman xChange, la plataforma global de experiencias y conversaciones de Pullman Hotels & Resorts, marca del portafolio de Accor. Concebida para conectar personas, disciplinas e ideas, la jornada fue desarrollada junto a Botanika, empresa creativa de biotecnología fundada por Francisco Morell que transforma señales de los sistemas vivos en experiencias sensoriales y ecosistemas inmersivos. Su trabajo permitió acercar al público a fenómenos naturales que normalmente permanecen fuera de nuestra percepción.

Más que una charla, la experiencia puso la exploración y el intercambio en el centro. A través de una presentación inmersiva guiada por Francisco Morell, el sonido se convirtió en una herramienta para descubrir, conectar y observar la naturaleza de otra manera. Los asistentes participaron en una experiencia multisensorial y compartieron sus percepciones antes de continuar la conversación con gastronomía y networking en el rooftop del hotel, convirtiéndose en parte activa del encuentro.

“En Pullman entendemos la hospitalidad como una oportunidad para abrir conversaciones y descubrir nuevas perspectivas. A través de Pullman xChange buscamos que nuestros hoteles sean espacios vivos, donde personas de distintos ámbitos y la comunidad local puedan encontrarse, compartir y mirar el mundo de otra manera. Cada edición conecta la identidad global de la marca con su destino y demuestra que un hotel también puede ser el punto de partida de intercambios significativos”, señaló Milagros Calderón, gerente general de Pullman Viña del Mar San Martín.

Pullman xChange forma parte del posicionamiento global de la marca, que entiende sus hoteles como plataformas sociales y culturales donde confluyen personas, ideas y culturas. Cada edición parte de una pregunta o un concepto conectado con su ciudad anfitriona y lo convierte en una experiencia inmersiva, combinando conversaciones, creatividad, gastronomía y encuentros inesperados. Así, Pullman lleva a la práctica su visión “Designed for Exchange”: una hospitalidad creada para facilitar conexiones y abrir nuevas formas de mirar el mundo.

En Chile, donde Pullman cuenta con tres hoteles —Pullman Santiago Vitacura, Pullman Santiago El Bosque y Pullman Viña del Mar San Martín—, esta nueva edición dio continuidad a Pullman xChange y reforzó la vocación de la marca de transformar sus propiedades en espacios de encuentro que trascienden el alojamiento. Por una noche, Pullman Viña del Mar San Martín reunió naturaleza, tecnología, creatividad y perspectivas diversas, demostrando que un hotel también puede ser un lugar para descubrir aquello que no siempre vemos, pero que puede cambiar nuestra manera de relacionarnos con el entorno.

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