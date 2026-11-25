Con el objetivo de fortalecer los vínculos económicos, sociales, culturales y turísticos, además de avanzar en la conectividad y cooperación internacional, la Misión de Integración Binacional 2026, que encabeza el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, y que está compuesta por consejeros regionales, alcaldes y directores de servicios públicos, busca consolidar un trabajo articulado y alcanzar acuerdos que potencien la conectividad y la cooperación entre la región y la provincia de Mendoza.

La agenda, contempla la XL Reunión del Comité de Integración Cristo Redentor, una instancia que fue creada en 1987 y que, tras casi 40 años desde su lanzamiento, fue clave para la coordinación fronteriza entre Chile y Argentina, particularmente por su relación con el corredor bioceánico que conecta al Mercosur con los puertos de la Quinta Región.

El encuentro abordará desafíos de facilitación fronteriza, infraestructura, transporte, comercio, turismo y desarrollo humano, que serán divididos a través de cinco comisiones de trabajo.

También se firmará un convenio de colaboración entre el Gore de Valparaíso y el Gobierno de la Provincia de Mendoza, que establecerá líneas de cooperación en logística y comercio, promoción turística, cultura y vinculación académica y tecnológica. Entre las iniciativas propuestas, se destaca el desarrollo de acciones conjuntas en torno a los 210 años del Cruce de Los Andes, que se conmemorarán en 2027.

Ante esta agenda de trabajo, el gobernador Rodrigo Mundaca destacó que “viajamos a Mendoza porque vamos a reeditar el Comité de Integración Cristo Redentor, que se va a desarrollar los días 26 y 27 en la ciudad de Mendoza. Este Comité de Integración es tremendamente importante porque lo que hace es precisamente reforzar nuestras relaciones de colaboración y amistad con la provincia de Mendoza, desde la región de Valparaíso. Es importante porque nos permite precisamente retomar la discusión en torno a la importancia que tiene el Corredor Bioceánico de Aconcagua. La importancia que tiene la construcción de un túnel de baja altura, por ejemplo, para que no nos ocurra lo que nos ha sucedido a propósito de los temporales donde tenemos 30, 40 días parados los camiones sin poder atravesar la frontera".

Asimismo, sostuvo que "el poder reeditar esta conversación en torno al Corredor Bioceánico de Aconcagua nos permite hablar de electromovilidad, de trenes, de seguridad, de integración económica. Y por eso es tan importante nuestra presencia en Mendoza y es tan importante poder firmar los acuerdos de colaboración recíproca porque esto da cuenta de que nuestros países, nuestras regiones, nuestros territorios pueden trabajar colaborativamente y de la mano”

Del mismo modo, la delegación considera una gira de promoción turística a cargo de la Corporación Regional de Turismo, entidad público-privada presidida por el gobernador Mundaca, y que busca posicionar los destinos de la región de Valparaíso en el mercado mendocino de cara a la temporada estival 2026–2027.

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