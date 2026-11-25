Una investigación efectuada por detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural (BIDEMA) Valparaíso de la Policía de Investigaciones (PDI), permitió condenar a 10 años de presidio mayor en su grado mínimo, al autor del incendio que el día 6 de junio de 2025, destruyó completamente el exTeatro Pacífico, ubicado en el sector del Barrio Puerto de Valparaíso.

Gracias al trabajo de análisis y de inteligencia policial fue posible reunir antecedentes testimoniales, periciales y otros elementos probatorios que fueron presentados ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valparaíso, los que permitieron establecer científicamente la responsabilidad del imputado de 42 años en este ilícito, quien ingresó al inmueble e inició intencionalmente un foco de fuego que posteriormente se propagó y provocó la destrucción total de la estructura.

Dentro de las evidencias relevantes de la investigación, se encuentran los testimonios que permitieron reconstruir los momentos previos al incendio, como asimismo, establecer que el acusado había manifestado su intención de quemar el inmueble, además de vincularlo directamente con el inicio del fuego.

Es así, que el tribunal estableció que el hombre fuera condenado y que deberá cumplir la pena de manera efectiva, sin acceso a penas sustitutivas, considerando como abono los 220 días que permaneció en prisión preventiva.

Cabe señalar, que el exTeatro Pacífico, construido en 1946, se encontraba emplazado dentro de la Zona Típica Área Histórica de Valparaíso y del área de amortiguamiento del Sitio de Patrimonio Mundial UNESCO, condición patrimonial que fue considerada por el tribunal al determinar la extensión del daño ocasionado.

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