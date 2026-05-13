Valparaíso inicia participación ciudadana para definir recuperación de la plaza Echaurren

La Municipalidad de Valparaíso y la Corporación Sitio Patrimonio Mundial dieron inicio al proceso de participación ciudadana asociado al futuro proyecto de mejoramiento de plaza Echaurren, iniciativa que forma parte del Plan Piloto Barrio Puerto del Plan de Gestión del Sitio Patrimonio Mundial y que busca incorporar activamente a las comunidades en la definición de lineamientos para su futura recuperación.

La primera etapa del proceso contempla una consulta digital abierta a la comunidad, herramienta que permitirá ampliar el alcance de participación e identificar percepciones, necesidades y prioridades respecto al uso actual de la plaza y su futura intervención. Posteriormente, el proceso continuará con jornadas presenciales de participación en el sector y sus alrededores.

La encuesta busca recoger experiencias vinculadas al espacio público, problemáticas, valoraciones patrimoniales y propuestas ciudadanas, con el objetivo de construir lineamientos que orienten el desarrollo del proyecto desde una mirada comunitaria, territorial y patrimonial.

La iniciativa forma parte del proceso participativo asociado al proyecto de mejoramiento de plaza Echaurren, a partir de las recomendaciones de Unesco. Asimismo, el proyecto se incorpora a la cartera del Programa de Revitalización de Barrios e Infraestructura Patrimonial Emblemática (PRBIPE), también denominado Revive Valparaíso, financiado por Subdere y ejecutado por la Municipalidad de Valparaíso.

“El proyecto de recuperación de la plaza de Echaurren es muy importante para la ciudad de Valparaíso y para el Sitio Patrimonio Mundial, ya que es un proyecto relevado por la propia Unesco, por tanto que se inicie el proceso de diseño es algo muy relevante, así que estamos muy contentos. Además el proceso de participación también tiene que ver, no solo involucrar al barrio, sino que involucrar a la ciudad, hacerlo más amplio, dado que los espacios públicos, como atributo del Sitio, son referente que también hablan de memoria y del futuro de la ciudad", señaló Macarena Carroza, directora ejecutiva de la Corporación Sitio Patrimonio Mundial de Valparaíso.

Esta etapa participativa se suma además al diagnóstico técnico desarrollado previamente sobre la pileta de la plaza, el cual contempló el análisis de su estado material y una propuesta preliminar de restauración elaborada por especialistas.

La alcaldesa Camila Nieto señaló que “la recuperación del Barrio Puerto no solo implica poner en valor el patrimonio, sino que también es bien importante fortalecer la vida del barrio, porque tengo vecinos y vecinas que viven y habitan el Barrio Puerto. Por supuesto, para eso también es importante que los espacios públicos sean seguros, que los podamos ir activando, que sean pensados para la comunidad. Es por eso, que este proyecto es parte de una estrategia de revitalización integral que busca avanzar junto a las vecinas, vecinos y organizaciones del sector, promoviendo una mirada participativa y también de corresponsabilidad territorial para recuperar uno de los barrios que son más emblemáticos de Valparaíso y que además es del Sitio del Patrimonio Mundial”.

La invitación es a que residentes, trabajadores, comerciantes, organizaciones y personas que habitan o transitan el sector puedan ser parte activa de este proceso. La encuesta estará disponible hasta el viernes 22 de mayo y el link se puede encontrar en el instagram @corporacionspmvalparaiso y @secplavalpo.

PURANOTICIA