Valparaíso inicia estudio para restaurar el Arco Británico de cara a los 500 años de la ciudad

“Levantamiento, análisis y diagnóstico para la preservación y conservación del Arco Británico: Un Monumento Público de Valparaíso y del Centenario de Chile" es el nombre del estudio que permitirá conocer el estado actual de esta estructura y cuyos resultados, serán la base para impulsar proyectos para su reparación, contribuyendo así, al desarrollo y resguardo del patrimonio cultural de Valparaíso.

El estudio es impulsado por el Municipio porteño, a través del Departamento de Gestión Patrimonial (DGP), perteneciente a la Dirección de Desarrollo Económico y Cooperación Internacional, que se adjudicó $14.884.650 en la Convocatoria de Fondos del Patrimonio Cultural 2025 del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.

En específico, esta iniciativa considera la identificación de los valores que posee el Arco Británico para la ciudad y el país, a través de aspectos históricos, urbanos, arquitectónicos, económicos y sociales, así como también, el diagnóstico y estado de conservación de aspectos constructivos, estructura interna y materialidad de todos sus componentes. Para ello, cuenta con un equipo multidisciplinario que incorpora una variedad de técnicas, con el objetivo de integrar diferentes perspectivas sobre el monumento para su conservación.

La alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, expresó que “hoy junto al embajador del Reino Unido y a su Cónsul, damos comienzo al proyecto del Arco Británico que tiene distintas etapas. Hemos dado inicio a la etapa número uno que consiste en investigar, con todos los conocimientos de la ingeniería y restauración patrimonial, el estado en que se encuentra el Arco Británico, con el fin de diseñar lo que será su proceso de restauración. Y la restauración es la segunda fase, en la que esperamos tener todo el apoyo del Reino Unido y de esta comunidad que durante muchísimas décadas ha estado intrínsecamente relacionada con la comunidad de Valparaíso. Este es un importante proyecto camino a los 500 años de la ciudad y también, porque fue un regalo hecho a la República de Chile en su centenario”.

El embajador de Reino Unido, David Concar aseveró que “este monumento es realmente importante para la ciudad de Valparaíso, para la Embajada Británica y el Reino Unido. Es un símbolo de amistad entre los dos países, pero también, es importante para la actividad económica de la ciudad en esta área. Para promover a Valparaíso como una atracción turística y apoyar el desarrollo económico de la ciudad. Para Reino Unido es un placer tener la oportunidad de colaborar con la Municipalidad y avanzar en este proyecto”.

Edilia Aburto, perteneciente al COSOC de la Municipalidad de Valparaíso, expresó que “me parece fantástico, porque está muy visible en nuestra ciudad y nos marca una entrada para que la gente que venga lo conozca. Es un gran orgullo para mí ser porteña, porque Valparaíso es ciudad de artistas, escritores y quienes están vinculados al arte”.

El Monumento Público Arco Británico conmemora el Centenario de la República de Chile y está dedicado a la Valparaíso por la colonia británica. Diseñado por los arquitectos A. Azancot y J. Guerra, la estructura está revestida de mármol y cuenta en su cúspide con un león británico. Presenta dos placas conmemorativas, escudos de armas de Chile y el Reino Unido y medallones en sobre relieve de Thomas Cochrane, Bernardo O'Higgins, Robert Simpson y Jorge O'Brien.

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