Desarrollo Social cierra proceso FIBE con más de 8 mil fichas y despliega equipos para resolver casos pendientes en la V Región

Equipos del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, así como de distintas municipalidades, se encuentran desplegados por diversas comunas de la región de Valparaíso para pesquisar casos críticos de afectación a viviendas o enseres que quedaron tras el sistema frontal que se inició a mediados de julio.

Y es que el proceso de aplicación de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) se cierra este miércoles 5 de agosto, para permitir justamente llegar de la manera más rápida posible con las transferencias de recursos a los hogares afectados.

Hasta este martes, 8.020 fichas estaban terminadas en el sistema en las 36 comunas continentales afectadas, con las mayores coberturas en Viña del Mar (1.357), Quilpué (1.042) y Valparaíso (1.019). El cierre del evento permite consolidar las nóminas de hogares catastrados y avanzar durante los próximos días en el pago de los beneficios de emergencia.

Al respecto, el seremi de Desarrollo Social y Familia de Valparaíso, Nicolás Cerda, señaló que "cerrar el evento no es cerrar la puerta a nadie: es el paso administrativo que necesitamos para que las ayudas empiecen a pagarse. Y eso es lo que queremos: que los pagos lleguen a la brevedad. Ahora, en el caso de los hogares que por razones de la propia emergencia no pudieron ser encuestados, la normativa contempla mecanismos claros de reapertura que esta Seremía va a tramitar con la máxima celeridad. Nuestro compromiso es que ninguna familia damnificada de la región quede fuera de la respuesta del Estado”.

MEGADESPLIEGUE TERRITORIAL

En paralelo al cierre administrativo, se realizará un despliegue por las comunas de la región, trabajando codo a codo con los delegados presidenciales y los equipos municipales, para levantar y resolver las brechas FIBE de cada comuna: fichas pendientes de digitación, hogares no encuestados por dificultades de acceso y solicitudes de corrección que no alcanzaron a gestionarse.

Este despliegue busca reducir al máximo la existencia de familias damnificadas sin que tengan su FIBE. Para ello, los equipos buscarán en terreno soluciones excepcionales dentro del marco que fija la propia normativa —el Manual de Procedimientos FIBE y sus causales regladas de reapertura, reencuestaje y modificación de fichas—, y el seremi Cerda utilizará hasta el último minuto de la jornada de este martes para revisar caso a caso la situación de los hogares pendientes junto a cada municipio.

¿SE PUEDE REABRIR EL PROCESO?

La reapertura del evento es un proceso excepcional pero reglado. Los municipios podrán solicitarla mediante oficio dirigido a la Seremía dentro de 15 días corridos desde el cierre, pudiendo extenderse la reapertura hasta por 30 días.

Procede, entre otras causales, para hogares que por dificultades de acceso no pudieron ser encuestados antes del cierre, hogares que reclamaron no haber sido encuestados durante la apertura del evento, fichas en papel no digitadas por problemas técnicos o cortes de suministro eléctrico o hogares que debieron abandonar su comuna producto de la emergencia, acreditándolo con una declaración jurada simple.

Quienes fueron encuestados pueden revisar y descargar su ficha con ClaveÚnica en la plataforma ciudadana MIFIBE. Quienes fueron afectados y no encuestados deben acercarse a su municipalidad, cuyo reclamo puede fundar una solicitud de reapertura. Las correcciones de errores en la ficha se tramitan mediante el formulario de solicitud/declaración jurada, en el municipio o en el formulario electrónico de la plataforma ciudadana.

PURANOTICIA