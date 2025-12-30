Valparaíso dio el vamos a sus actividades de Año Nuevo con mapping en la plaza Aníbal Pinto sobre el cuidado del mar

Cientos de personas se congregaron en la plaza Aníbal Pinto de Valparaíso para disfrutar de un novedoso espectáculo de luces, que iluminó con proyecciones la fachada completa del edificio Cooperativa Vitalicia, el cual se repetirá la noche de este martes 30, desde las 22:00 horas, dando el vamos a una serie de actividades que se desarrollarán en la ciudad durante los días previos a la esperada celebración de Año Nuevo.

La temática proyectada por el mapping estuvo enfocada en la vocación oceánica de Valparaíso, el cuidado del mar, la protección de los ecosistemas y el disfrute de las bondades ambientales por las que destaca la Ciudad Puerto, dialogando así con la postulación de la comuna para ser sede del Tratado de los Océanos.

En total, fueron tres bloques: el primero tuvo como concepto el tratado por los océanos; el segundo rescató la identidad porteña, a través de la ilustración y animación; y el tercero, mostró distintas técnicas plásticas de mapping en vivo.

Tras el evento, la alcaldesa Camila Nieto expresó que "nuestro objetivo es recuperar los espacios públicos y desarrollar actividades para que las familias porteñas puedan disfrutar de nuestra ciudad. Yo crecí con actividades como éstas en el espacio público y nuestro objetivo es que los niños, niñas y adolescentes también tengan esa posibilidad, además de tener un fuerte sentido de recuperar nuestra economía".

"Esta actividad la sacamos adelante con la colaboración de los locatarios que se encuentran alrededor y con la administración del edificio donde estamos haciendo el mapping. Sin duda, esperamos que esto traiga reactivación económica para Valparaíso”, complementó la jefa comunal porteña.

Quienes más disfrutaron de esta colorida proyección fueron los cientos de visitantes y familias que se apostaron en la plaza Aníbal Pinto para observar este espectáculo. Así lo manifestó Felipe Astorga, quien sostuvo que "lo que siempre rescato es que la cultura se abra a la sociedad y si la alcaldía puede ayudar en esto, en que la cultura se abra, ya sea visual, teatral y musicalmente al público, bienvenido sea".

Por su parte, Miriam Ramírez destacó que “en estos días de fiestas cuando una se encuentra de vacaciones, ya sea para quienes vienen de otras ciudades como para los que vivimos acá. Esto pone a Valparaíso de colores y alegría”.

Cabe hacer presente que en la plaza Aníbal Pinto también podrán encontrar, hasta el 31 de diciembre, un túnel led, letras volumétricas y un “Muro de deseos”, donde los visitantes podrán escribir sus parabienes para Valparaíso.

