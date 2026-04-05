Valparaíso: Detienen a dos carabineros por presunta agresión sexual en comisaría

Una investigación por una presunta agresión sexual al interior de una unidad policial derivó en la detención de dos funcionarios de Carabineros en Valparaíso, en un caso que actualmente es indagado por la Policía de Investigaciones.

Según 24 Horas, el hecho habría ocurrido en dependencias de la Octava Comisaría, ubicada en el cerro Florida, y motivó la intervención de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex), que quedó a cargo de las diligencias.

De acuerdo con los antecedentes conocidos, uno de los uniformados enfrenta la acusación directa por el presunto delito, mientras que el segundo fue detenido por un eventual encubrimiento de lo ocurrido.

En el marco de la investigación, personal especializado ha realizado diversas acciones, entre ellas pericias a la denunciante y diligencias en distintas unidades policiales de la ciudad.

Ambos funcionarios permanecen en calidad de detenidos mientras continúan las indagatorias, a la espera de que el Ministerio Público determine los pasos a seguir en el caso.

El procedimiento se mantiene en desarrollo y no se descartan nuevas diligencias en las próximas horas, en función de los antecedentes que se vayan recopilando.

PURANOTICIA