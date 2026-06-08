Valparaíso debatirá sobre gobernanza oceánica y desarrollo sostenible en conferencia internacional sobre el Tratado de Alta Mar

Con el objetivo de promover el diálogo y la articulación entre distintos actores en torno a los desafíos de la gobernanza oceánica y el desarrollo sostenible, este martes 9 de junio se realizará la Conferencia Internacional: “Valparaíso y el Tratado de Alta Mar (BBNJ): Oportunidades para el Desarrollo Sostenible”, en el Auditorio de la Facultad de Administración Pública de la Universidad de Valparaíso.

La actividad es organizada por la Municipalidad de Valparaíso, a través del Departamento de Proyectos y Cooperación Internacional, junto a la Fundación para la Integración del Patrimonio Natural y Cultural (FiPaNCu), y cuenta con la colaboración del Centro COPAS Coastal, el Grupo de Trabajo Cultura Oceánica, la Fundación Acción Azul, la Universidad de Valparaíso, el Gobierno Regional de Valparaíso, el Observatorio Ciudadano y la ONG Pesca Sustentable.

El encuentro busca analizar los alcances del Tratado sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina en Áreas Fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ), conocido como Tratado de Alta Mar, identificando oportunidades a nivel nacional y local en ámbitos vinculados a la gobernanza oceánica, economía azul, conservación de la biodiversidad marina y desarrollo sostenible de los territorios costeros.

La alcaldesa Camila Nieto destacó que “Valparaíso es una ciudad profundamente vinculada al mar, no solo por su historia y su identidad, sino también por los desafíos que enfrenta para construir un desarrollo sostenible. Esta conferencia nos permite abrir un espacio de diálogo entre el mundo público y privado, la academia, las organizaciones sociales y la ciudadanía para reflexionar sobre el rol que podemos desempeñar en la protección de la biodiversidad marina y en la construcción de una economía azul que genere oportunidades para nuestro territorio y sus habitantes”.

La jornada comenzará con una conferencia magistral a cargo de Patsy Contardo, representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien abordará el origen, los objetivos y los desafíos globales asociados a la implementación del Tratado BBNJ.

Posteriormente se desarrollarán dos paneles temáticos: el primero, denominado “Valparaíso en clave oceánica: articulación de actores y acción colectiva frente a los desafíos del futuro”, abordará experiencias de restauración socioecológica costera, educación oceánica y derechos humanos vinculados a la gobernanza marítima. El segundo panel, “Biodiversidad oceánica y economía azul”, analizará iniciativas relacionadas con sostenibilidad oceánica, cultura oceánica y fortalecimiento de la pesca artesanal sustentable.

La encargada del Departamento de Proyectos y Cooperación Internacional, Claudia Ulloa, explicó que “el Tratado de Alta Mar representa una oportunidad para abordar de manera colaborativa los desafíos globales relacionados con la conservación de los océanos. Desde el municipio hemos impulsado esta instancia porque creemos que Valparaíso cuenta con las capacidades institucionales, académicas y sociales para convertirse en un referente en materia de gobernanza oceánica, fortaleciendo la cooperación y la articulación entre distintos actores en beneficio del desarrollo sostenible de la ciudad y la región”.

En esa línea, agregó que “esta conferencia también refleja el trabajo que estamos desarrollando para vincular a Valparaíso con agendas internacionales que hoy son estratégicas para el desarrollo local. La cooperación internacional permite generar redes, intercambiar conocimientos y abrir oportunidades que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las comunidades y fortalecer las capacidades del territorio”.

La actividad concluirá con un espacio de reflexión y construcción de propuestas orientadas a fortalecer una visión oceánica para Valparaíso, considerando la elaboración de una hoja de ruta que contribuya a proyectar el desarrollo de la ciudad desde una perspectiva sostenible e integrada. Además, durante toda la jornada estará disponible una “Zona Azul”, espacio dedicado a la divulgación científica y cultural que incorporará experiencias de realidad inmersiva y proyectos de ciencia participativa enfocados en la educación y sensibilización sobre la biodiversidad marina.

PURANOTICIA