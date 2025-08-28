Valparaíso dará vida a una nueva versión de la tradicional «Calle de la Niñez»

Valparaíso finalizará a lo grande la celebración del Mes de la Niñez, que ha contemplado diversas actividades relacionadas a la entretención, cultura y el patrimonio.

Este domingo 31, desde las 10:00 y hasta las 17:00 horas, se vivirá la versión 2025 de la Calle de la Niñez, con epicentro en plaza Victoria, plaza Simón Bolívar y el eje Brasil.

De esta manera, esto hará que la Ciudad Puerto se vuelva a vestir de fiesta para festejar a los más pequeños de los hogares de la comuna.

La programación considera zonas completamente familiares que dispondrán de juegos inflables, actividades deportivas, circo, globoflexia, feria de emprendimientos y foodtrucks. Asimismo, se contará con la presencia de baños, paramédicos y zonas de lactancia y calma, con la intención de que nadie quede fuera de este clásico porteño.

Sobre la importancia de estas acciones, la alcaldesa Camila Nieto comentó que “los niños y niñas de Valparaíso son una prioridad para mí y para el equipo municipal también. Vemos esta iniciativa como una forma concreta de devolverle a los niños y niñas de nuestros cerros su derecho a disfrutar de los espacios públicos de la comuna, espacios públicos que estén diseñados ese día y resguardados para ellos y ellas. Trabajamos día a día para que nuestra comuna sea cada vez más acogedora y que, luego de cada instancia como esta, se lleven una experiencia que sea inolvidable y que la atesoren para siempre".

Pero eso no solo queda ahí, puesto que Placilla de Peñuelas tendrá su propia celebración, desde las 13:00 horas, en el Estadio Municipal de la localidad, donde niños y niñas podrán ser parte de esta entretenida fiesta más cerca de sus casas.

Asimismo, a un costado del mismo, específicamente en el skate park, se llevará a cabo la Japan Geek, x Quinta Hobby Sunshine, donde todos los fanáticos de la cultura asiática podrán reunirse en torno al cosplay, música en vivo, bailes y mucho más.

PURANOTICIA