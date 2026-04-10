Valparaíso cierra temporada de cruceros con 24 recaladas y cerca de 25 mil visitantes

Con el arribo del crucero Roald Amundsen, de la línea noruega Hurtigruten, Puerto Valparaíso dio por concluida su temporada de cruceros 2025–2026. En total, fueron 24 recaladas y una estimación de 24.869 visitantes (16.636 de ellos pasajeros), teniendo como elementos destacables la operación eficiente y coordinada entre los diversos actores que están involucrados en la gestión de esta actividad, además de ser una de las temporadas más positivas en términos de seguridad para los turistas.

Uno de los aspectos más significativos del ciclo, que comenzó el 12 de octubre de 2025, fue el comportamiento en materia de estadías en la ciudad. El 42% de las naves recibidas (10 de las 24) permaneció una o más noches en el puerto, consolidando el rol comunal no solo como escala de tránsito, sino como destino dentro de los itinerarios. El caso más destacado fue el de la nave TheWorld, que permaneció tres noches entre el 4 y el 7 de marzo, con 2.434 personas a bordo, incluyendo 1.751 pasajeros, generando un impacto directo en la oferta turística de Valparaíso y Viña del Mar.

Franco Gandolfo, gerente general de Puerto Valparaíso, recalcó la importancia del trabajo mancomunado, expresando que “la temporada 2025–2026 reafirmó que el principal activo de Valparaíso como home port para los cruceros que arriban a la zona central del país, es su capacidad de coordinación entre actores públicos y privados, lo que permite una operación eficiente, segura, ordenada y con respuesta oportuna ante contingencias, asegurando una experiencia de calidad y un mejor aprovechamiento de los beneficios turísticos de la ciudad y la región”.

Por su parte, la alcaldesa Camila Nieto destacó que “como municipio valoramos positivamente el cierre de la temporada de cruceros 2025–2026, y lo valoramos, porque ratifica que Valparaíso es un destino estratégico dentro de las rutas internacionales. Recibimos 24 recaladas, incluyendo cruceros de lujo, de expedición y embarcaciones emblemáticas, que nos permite dinamizar la actividad portuaria, pero también fortalecer el turismo, el comercio local y la proyección cultural de la ciudad”.

Esta temporada, Viking Cruises se consolidó como la compañía con mayor presencia en Valparaíso, acumulando siete recaladas a través de tres naves distintas: Viking Polaris, Viking Octantis y Viking Jupiter; esta última fue la nave con más visitas individuales, con tres recaladas y un total de 6.940 visitantes movilizados. Por su parte, Terminal Pacífico Sur (TPS) atendió 10 de los cruceros de la temporada, mientras que Terminal Portuario Valparaíso (TPV) recibió las 14 recaladas restantes, reflejando la complementariedad de ambos terminales en la gestión de este segmento.

En estos siete meses de cruceros, también hubo novedades en términos de diversificación. Por primera vez, recalaron el Oceania Vista (Oceania Cruises), el 15 de febrero, y el Borealis (Fred. Olsen Cruises), el 10 de marzo. En cuanto a la distribución temporal de la actividad, marzo concentró el mayor número de recaladas con 7, seguido de octubre con 6, lo que permitió una gestión operacional relativamente continua a lo largo del ciclo y una distribución progresiva de los flujos turísticos.

Carolina Carrasco, directora de Sernatur Valparaíso, señaló que “esta temporada confirma un cambio relevante en la industria de crucero. Si bien, hay un menor volumen, sí tenemos un mayor valor para el territorio. El aumento en los días de estadía de los cruceros posiciona a Valparaíso como destino, no solo como un puerto de paso, generando un impacto económico más profundo y sostenible en la región".

Finalmente, Marcela Pastenes, gerente general de la Cámara Regional de Comercio y la Producción (CRCP) subrayó que “los 25 mil pasajeros que movilizó la temporada de cruceros permiten mantener a la ciudad como parte central del circuito de cruceros del cono sur y, como cámara, nos impulsa a seguir fortaleciendo nuestros servicios y la experiencia de quienes nos visitan. Destacamos la diversificación de naves y la incorporación de nuevas compañías con recaladas inéditas que fortalecen la proyección internacional del puerto y el destino regional".

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