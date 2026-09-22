Valparaíso cerró Fiestas Patrias con 70% de ocupación en hostales y positivas ventas en ramadas del Parque Alejo Barrios

Un positivo balance dejaron las celebraciones de Fiestas Patrias en Valparaíso, con una ocupación cercana al 70% en hostales de la comuna y resultados favorables en las ventas de las ramadas instaladas en el Parque Alejo Barrios. A estos indicadores se sumó un amplio despliegue de seguridad y prevención desarrollado durante los días de celebración, tanto en Playa Ancha como en distintos sectores de la ciudad.

Desde el sector del alojamiento valoraron el movimiento registrado durante estas celebraciones "dieciocheras". Los hostales de Valparaíso alcanzaron una ocupación cercana al 70% durante los tres principales días de celebración, con visitantes que optaron por permanecer en la comuna durante el fin de semana.

Alejandro Álvarez, dueño de CasaClub Hostel, destacó que "este año tuvimos buena ocupación, mejor que la de años anteriores, llegando entre los tres días de fiesta a un 70% de ocupación. La mayoría son clientes de años anteriores, considerando que llevamos varios años en el rubro, y la gente prefiere Valparaíso. Esperamos que esta sea una buena señal para lo que sigue”.

En tanto, los fonderos del Parque Alejo Barrios también realizaron una positiva evaluación de las ventas registradas durante las celebraciones, destacando un mejor comportamiento respecto del año anterior.

Es el caso de la tradicional ramada “Las Reinas”, que cuenta con más de 20 años de trayectoria en este recinto de Playa Ancha. Su fondera, Tamara Santibáñez, señaló que "estamos muy contentos con el balance de estas Fiestas Patrias. Nuestra ramada tiene más de 20 años de tradición y hemos logrado permanecer durante todo este tiempo gracias a una estrategia de venta, al estudio de nuestro público y a una propuesta que busca siempre innovar y ofrecer productos de calidad. Este año mantuvimos los precios del año pasado y tuvimos ventas de hasta un 200% más que el año anterior”.

La fondera también comentó que "queremos destacar la seguridad, porque hubo un gran despliegue que permitió que las personas disfrutaran con tranquilidad. Para nosotros fue un balance muy positivo”.

La encargada del Departamento de Turismo, Stephanie Umaña, subrayó que "estamos muy contentos con el balance que dejan estas Fiestas Patrias en Valparaíso. Tuvimos una buena respuesta de nuestros visitantes, con una ocupación cercana al 70% en los hostales de la comuna y un positivo comportamiento de las ventas en las ramadas del Parque Alejo Barrios. Esto demuestra que Valparaíso sigue siendo un destino atractivo para quienes buscan disfrutar de nuestras tradiciones, nuestra gastronomía y nuestra oferta turística. Como municipio seguiremos trabajando junto al sector privado para fortalecer la actividad turística y generar nuevas oportunidades para la comuna”.

DESPLIEGUE

Durante las Fiestas Patrias, la Dirección de Seguridad Ciudadana del Municipio mantuvo un despliegue permanente en el sector de las ramadas del Parque Alejo Barrios y en distintos puntos del plan de Valparaíso.

Junto a Carabineros se realizaron operativos de fiscalización al comercio informal en Playa Ancha, que permitieron el decomiso de 15 toldos y 8 mesas. Además, se cursaron 57 citaciones por infracciones a la Ley de Tránsito y otras 29 asociadas a la Ordenanza de Comercio Informal.

A esto se sumaron patrullajes preventivos en distintos sectores de la comuna, con acciones de prevención, control, respuesta y atención. En total, los equipos municipales desarrollaron 91 procedimientos durante las jornadas de celebración, incluyendo presencia preventiva en sectores turísticos, monitoreos y despliegues en zonas de alta concurrencia.

De esta manera, Valparaíso cerró las celebraciones de Fiestas Patrias con una positiva evaluación desde los sectores del alojamiento y las ramadas, acompañada de un despliegue municipal orientado a la prevención, la fiscalización y el resguardo de quienes participaron de las actividades desarrolladas en la comuna.

PURANOTICIA