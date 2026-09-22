Trabajador perdió la vida mientras se encontraba realizando labores al interior de la planta de Sopraval en La Calera

Un trabajador perdió la vida mientras realizaba labores en dependencias de la empresa Sopraval en la comuna de La Calera, región de Valparaíso.

Respecto a la persona de 38 años, la compañía indicó que era parte de la empresa contratista Cementa y que "los motivos de su deceso están siendo investigados por los organismos competentes y, como compañía, estamos entregando todos los antecedentes solicitados".

Añadieron que "acompañamos en este difícil momento a su familia y a la empresa Cementa".

Además, precisaron que la víctima se encontraba realizando labores administrativas en su planta de Cecinas La Calera.

Hasta el lugar concurrió Bomberos y personal de salud quienes realizaron maniobras de reanimación, sin embargo, el hombre falleció en el recinto.

Cabe señalar que según consigna El Observador, los primeros antecedentes surgidos respecto a la emergencia dieron cuenta de un posible accidente eléctrico, no obstante, esto no ha sido confirmado.

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