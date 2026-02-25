Valparaíso celebra el arte en piel: más de 140 tatuadores darán vida a la Cicaplast Summer Ink 2026

Este sábado, la ciudad de Valparaíso volverá a convertirse en capital del arte corporal con una nueva edición de Cicaplast Summer Ink 2026, encuentro que durante más de una década ha posicionado al puerto como uno de los principales polos del tatuaje en el país y el continente.

El evento, que se desarrollará en el Terminal de Pasajeros de Valparaíso (VTP), reunirá a más de 140 tatuadores nacionales e internacionales provenientes de Argentina, Colombia, Venezuela y Perú, quienes trabajarán en vivo frente al público y participarán en una competencia que pondrá a prueba técnica, creatividad y resistencia.

Las categorías en disputa —Blackwork, Black & Grey, Animé, Neotradicional y Full Color— permitirán apreciar la diversidad de estilos que hoy marcan tendencia en la escena del tatuaje. Cada obra deberá realizarse en un máximo de 10 horas, tras lo cual un jurado especializado premiará los trabajos más destacados de la jornada.

El director de Oregon y productor del evento, Luis Retamal, subrayó el sentido artístico del encuentro: “este es un espacio creado para celebrar el talento, la creatividad y la cultura que rodea al tatuaje”. En esa línea, agregó que la apuesta es que el público conecte con la esencia de esta disciplina: “queremos que el público viva una experiencia completa, que no solo venga a tatuarse, sino a sentir el arte, la música y la pasión que hay detrás de cada aguja y cada nota”.

Nacida en Valparaíso hace más de diez años, la expo se ha consolidado como un espacio de encuentro para el arte urbano y la expresión contemporánea. Así lo destacó la alcaldesa de la ciudad, Camila Nieto, quien señaló que “estamos muy contentos de que se vuelva a realizar esta expo de tatuajes, nacida en Valparaíso hace más de 10 años, y que se ha consolidado a nivel continental como un importante espacio de encuentro para el arte urbano y la creatividad”. Asimismo, recalcó que la actividad “refuerza su identidad cultural viva y diversa”.

Más allá de la competencia, la Cicaplast Summer Ink 2026 ofrecerá un entorno integral en torno al mundo del tatuaje: marcas especializadas, boulevard de emprendedores, patio de comidas, concursos, DJ y música en vivo, configurando una experiencia que trasciende la tinta para transformarse en una verdadera celebración cultural.

Aunque la jornada contará con invitados musicales, el foco estará puesto en la piel como lienzo y en el pulso creativo que define a Valparaíso. Con entrada gratuita —previa descarga en el sitio oficial del evento—, la expo reafirma el lugar del puerto como territorio donde el arte se vive, se comparte y, esta vez, también se tatúa.

