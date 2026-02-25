Gobernador Mundaca pide a tribunal de Valparaíso que adopte medidas administrativas tras filtración de su orden de arresto

El gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, presentó un oficio ante el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Valparaíso, solicitando la adopción de medidas disciplinarias y administrativas en el marco de las facultades contempladas en el Código Orgánico de Tribunales, con el propósito de resguardar la correcta comunicación de resoluciones judiciales.

La presentación se origina a partir de la divulgación pública del oficio N°25908/2025, del Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Valparaíso, resolución antes de que ésta se encontrara formalmente publicada en el expediente digital correspondiente.

En el oficio se expone que la divulgación anticipada de antecedentes judiciales –sin su debida incorporación al expediente digital ni una notificación formal– podría generar efectos jurídicos y extrajurídicos relevantes, particularmente en lo relativo al respeto del debido proceso, la igualdad ante la ley y la correcta sujeción a las normas que regulan la publicidad y notificación de las resoluciones judiciales.

Asimismo, se solicitó que se adopten las medidas que el tribunal estime pertinentes para esclarecer los hechos y fortalecer los mecanismos institucionales que resguardan la trazabilidad y formalidad de las comunicaciones procesales, con el objeto de evitar eventuales irregularidades en la difusión de información jurisdiccional.

El gobernador Rodrigo Mundaca enfatizó que el objetivo de la presentación es asegurar el estricto cumplimiento de las normas procesales que regulan la publicación y notificación de resoluciones, resguardando así la integridad del sistema judicial y la protección de los derechos de todas las personas que intervienen en actuaciones judiciales, en conformidad con el marco normativo vigente.

