Dos viviendas consumió incendio que se propagó a una zona forestal de Reñaca Alto

Dos viviendas se vieron afectadas por un incendio estructural que registró alto peligro de propagación a una zona forestal del sector de Reñaca Alto, en Viña del Mar.

La emergencia movilizó a una veintena de unidades del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad Jardín hasta Lajarillas, a un costado del Complejo Deportivo de Everton.

Fue tal la voracidad de las llamas que se declaró una tercera alarma de incendios, lo que permitió llegar con mayores recursos a enfrentar el fuego en la zona.

De hecho, a la emergencia se movilizaron voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, además de brigadistas de la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

Cerca de 0,5 hectáreas de vegetación fueron consumidas, sin embargo las llamas ya fueron contenidas por los equipos que se desplegaron al sitio del suceso.

La alerta fue situada específicamente en la intersección de calles Alemania con la ruta F-528, en una zona donde además se ubica el centro comercial Viña Outlet Park.

El Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar señaló en sus redes sociales que se trató de una "emergencia declarada. Se activa sirena de Alarma Pública por incendio estructural declarado en sector Reñaca Alto, altura complejo Deportivo Everton".

"Despeje el paso para vehículos de emergencia. No se acerque al lugar", sentenciaron.

