Intensifican allanamientos en cárceles de la región de Valparaíso: ya suman 664 procedimientos durante este año

Gendarmería informó que ha intensificado los procedimientos de registro y allanamientos en las unidades penales de la región de Valparaíso, dando cumplimiento al Plan de Acción Institucional de Violencia Carcelaria 2026.

El director regional de Gendarmería, coronel Pablo Torres, informó que "hasta la fecha hemos realizado 664 procedimientos de registro y allanamiento en las unidades penales de la región. En estos operativos hemos logrado incautar armas blancas de fabricación artesanal, distintos tipos de drogas y teléfonos celulares".

De igual forma, sostuvo que "el constante trabajo de seguridad que estamos efectuando en cada una de nuestras unidades penales y que se refleja en casi cinco allanamientos diarios, responde a la implementación del Plan de Acción Institucional Violencia Carcelaria 2026. Este plan busca fortalecer el control de la población penal y la prevención de hechos violentos, entre otros”.

En la oportunidad, se destacó la labor realizada por el personal de Gendarmería y la adquisición de nueva tecnología, lo que ha permitido fortalecer la seguridad de los establecimientos penitenciarios de la región de Valparaíso.

PURANOTICIA