Unificar protocolos y complementar cámaras: Gobierno diseña estrategias ante amenazas de ataques en colegios de la Quinta Región

A raíz de los reiterados mensajes anónimos que han circulado durante los últimos días, llamando a generar tiroteos o ataques armados en establecimientos educacionales de la región de Valparaíso, autoridades de Gobierno comenzaron a tomar cartas en el asunto y definieron una estrategia para enfrentar este tipo de situaciones que afectan directamente a la seguridad de las comunidades escolares.

Estos episodios ya han tenido repercusiones concretas durante la presente semana, con casos registrados en el Liceo Eduardo de la Barra de Valparaíso, el colegio Mar Abierto de Viña del Mar y el Colegio Nacional de Villa Alemana, generando preocupación y párnico entre estudiantes, apoderados y equipos docentes.

En este contexto, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, encabezó una reunión de trabajo junto al seremi de Educación, Juan Carlos Klenner, y el director ejecutivo (s) del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Valparaíso, Claudio Sepúlveda, instancia en la que se abordó la creciente preocupación por hechos de violencia que se registran o se podrían registrar en recintos educativos.

La cita, que también fue parte del Comité Policial desarrollado durante la jornada, permitió avanzar en una coordinación multisectorial que busca fortalecer la seguridad en los establecimientos educacionales y prevenir situaciones de riesgo.

Dentro de los análisis realizados, se planteó la necesidad de unificar los protocolos de seguridad en los distintos establecimientos, además de complementar los sistemas de televigilancia entre Carabineros y los propios recintos educacionales, con el fin de mejorar la capacidad de respuesta ante eventuales emergencias.

En esa línea, el delegado Millones explicó que “hemos tenido una importante reunión de trabajo para analizar la violencia en los establecimientos educacionales. Hemos revisado los protocolos que hoy existen para enfrentar este tipo de hechos, pero además queremos impulsar medidas complementarias que pronto daremos a conocer”.

Asimismo, anunció la conformación de una mesa de trabajo que permitirá abordar integralmente este fenómeno, incorporando a distintos actores relevantes. “Vamos a conformar una mesa que permita abordar integralmente este conflicto y también dar a conocer cómo se van a implementar los proyectos de Ley que ha dado a conocer el Presidente de la República para hacerse cargo de esta situación”, indicó.

Por su parte, el seremi de Educación, Juan Carlos Klenner, relevó la importancia de una respuesta coordinada entre instituciones: "La seguridad en los establecimientos es una tarea conjunta que requiere una mirada intersectorial”, agregando que se están impulsando nuevas medidas “con sentido de urgencia y responsabilidad”.

Desde el SLEP Valparaíso, su director ejecutivo (s), Claudio Sepúlveda, valoró la instancia y el trabajo que se ha venido desarrollando en los últimos años, indicando que han fortalecido la instalación de cámaras de vigilancia y la coordinación con Carabineros, policías y Fiscalía. Así, recalcó que la participación en esta nueva mesa permitirá “articular y fortalecer la coordinación con las distintas instituciones”.

Desde la comuna de Cartagena, el recientemente ratificado seremi de Seguridad Pública, Hernán Silva, entregó sus primeras declaraciones tras asumir formalmente el cargo, oportunidad en la que se refirió a estos mensajes anónimos en colegios.

"Los hechos de violencia en establecimientos educacionales que hemos visto en el país y también en la región nos obligan a actuar con decisión”, sostuvo el coronel en retiro de Carabineros de Chile, enfatizando además que los recintos educativos de la región de Valparaíso “deben ser lugares seguros para aprender y convivir”.

Además, subrayó que "como Gobierno estamos respondiendo proactivamente con la presentación de proyectos de ley que van en esa dirección, son proyectos que envían una señal clara: quien cometa delitos contra la comunidad educativa enfrentará sanciones más severas". Por último, Silva manifestó que "vamos a proteger a estudiantes, docentes y asistentes con todas las herramientas del Estado".

PROYECTOS DE LEY

Cabe recordar que en paralelo a estas acciones llevadas a cabo a nivel regional, el Presidente de la República, José Antonio Kast, firmó en el palacio de La Moneda dos proyectos de ley que buscan reforzar la seguridad en los recintos educacionales.

El primero corresponde a la iniciativa denominada «Escuelas Protegidas», que contempla un enfoque preventivo mediante medidas como la revisión de mochilas y bolsos, la prohibición del ocultamiento facial de los estudiantes y la eventual inhabilidad para acceder a la gratuidad universitaria en caso de condena. Asimismo, busca fortalecer las herramientas pedagógicas y disciplinarias de los docentes para mantener el orden en el aula. El segundo proyecto apunta a modificar el Código Penal, incorporando como circunstancia agravante el cometer delitos al interior de establecimientos educacionales, endureciendo así las sanciones en este tipo de casos.

Con estas medidas, el Ejecutivo busca enfrentar un fenómeno que ha generado creciente inquietud en la Quinta Región y el resto del país, especialmente tras la seguidilla de amenazas que han puesto en alerta a diversas comunidades educativas.

PURANOTICIA