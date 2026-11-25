Durante la tarde de este miércoles fue capturado el hombre que asesinó a su expareja de 31 años, violó a su exsuegra en Villa Alemana.

El sujeto fue detenido en calle Fabres y trasladado hasta la 6ª comisaría de la comuna de la región de Valparaíso.

El arresto tuvo lugar en el mismo domicilio en donde ocurrieron los crímenes, luego que una vecina alertara sobre su presencia.

Al momento de su captura, un grupo de personas intentó agredir al hombre, que rápidamente fue subido a un vehículo de Carabineros.

El mayor Heriberto Alvanes Donoso, comisario de la Sexta Comisaría de Carabineros de Villa Alemana, informó que el procedimiento se concretó cerca de las 17:00 horas, tras recibir un llamado de una vecina que informó sobre el regreso del imputado al inmueble.

El brutal episodio de violencia contra las dos mujeres quedó al descubierto durante la madrugada de este miércoles, en un block de departamentos.

Una mujer de 31 años fue asesinada en su domicilio, mientras que su madre, de 53 años, fue golpeada, violada y amenazada de muerte por el mismo individuo: la expareja de la víctima, un hombre de 25 años.

La fiscal de turno en el sitio del suceso, Gabriela Fuenzalida, confirmó que la mujer fallecida presentaba lesiones atribuibles a terceras personas y que se desplegaron diligencias especializadas para esclarecer el crimen.

Tras el hallazgo, personal de Carabineros de Villa Alemana resguardó el lugar y la Fiscalía instruyó la concurrencia de la Brigada de Homicidios y de los laboratorios de la Policía de Investigaciones (PDI). Las diligencias buscan reconstruir la dinámica de los ataques y reunir antecedentes para avanzar en la investigación.

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