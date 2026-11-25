Con el objetivo de fortalecer la preparación y reducir el riesgo de incendios forestales durante la próxima temporada estival, la Municipalidad de Quilpué presentó su Plan de Prevención de Incendios Forestales 2027 a los integrantes del Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) comunal.

Quilpué es la cuarta comuna priorizada a nivel regional debido a su alta exposición a este tipo de emergencias. De acuerdo con antecedentes de Conaf, un 73% del territorio comunal presenta un riesgo alto o muy alto de incendios forestales. Asimismo, durante las últimas cinco temporadas se registraron 100 incendios, de los cuales nueve de cada diez ocurrieron entre noviembre y marzo.

El plan contempla una planificación territorial de las acciones que está desarrollando el municipio para enfrentar la temporada estival, priorizando los sectores con mayor riesgo de incendios forestales y de interfaz urbano-rural. Entre las principales medidas se encuentran el trabajo preventivo con las comunidades, la limpieza de microbasurales, la habilitación de cortafuegos y otras intervenciones orientadas a disminuir las condiciones de riesgo en distintos puntos de la comuna.

Paz Fernández, directora de Gestión de Riesgos y Emergencias, señaló que "presentamos nuestro Plan Preventivo Municipal contra Incendios Forestales a los integrantes permanentes del Cogrid y a las distintas unidades municipales. Si bien, desde el punto de vista administrativo, cumplimos con los plazos establecidos por ley, es importante destacar que nuestro trabajo comenzó el 1 de octubre, anticipándonos a la temporada de mayor riesgo, con acciones de preparación y mitigación en el territorio”.

En tanto, la alcaldesa Carolina Corti indicó que "estamos enfrentando una época compleja, pero hemos venido trabajando de forma persistente y continua en el fortalecimiento de medidas de mitigación. Por eso, hacemos un llamado a la comunidad a extremar las precauciones, mantener limpios sus terrenos y eliminar la vegetación y los elementos que puedan favorecer la propagación del fuego. La prevención es una tarea que debemos asumir entre todos”.

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