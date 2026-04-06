Una mujer perdió la vida y un hombre se encuentra en estado grave tras balacera en sector de Cartagena

Una mujer fallecida y un hombre en estado grave dejó una balacera en la comuna de Cartagena, en la región de Valparaíso.

Este hecho se produjo la tarde de este lunes en el sector Vista Hermosa y habría sido protagonizado un grupo de sujetos.

La víctima, que sería una mujer adulta, habría recibido al menos dos impactos de bala, mientras que la persona de sexo masculino fue trasladado hasta el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio.

El ataque armado se habría producido en medio de una presunta rencilla entre bandas criminales.

Personal de Carabineros y de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones llegaron al sitio del suceso para realizar las diligencias correspondientes.

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