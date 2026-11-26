Una turista estadounidense fue agredida, arrastrada y asaltada por dos sujetos en el cerro Alegre de Valparaíso.

Los delincuentes le robaron el teléfono celular a la mujer en calle Montealegre, durante la mañana de este jueves.

Sin embargo, tras recibir una alerta de vecinos del sector, la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros inició las diligencias y los funcionarios lograron detener a los antisociales en el cerro Playa Ancha, recuperando también el aparato tecnológico.

El comisario de la 8ª Comisaría de Carabineros de Valparaíso, mayor Felipe Castillo, informó que el vehículo en el que se movilizaban los sujetos ya era de interés investigativo.

El miércoles, el móvil estuvo vinculado en un robo por sorpresa que se produjo en el cerro Alegre.

“El vehículo ya era de interés investigativo por parte de esta Sección de Investigación Policial, ya que el día de ayer también participó en un ilícito por robo por sorpresa en el sector de Cerro Alegre. Comienzan las diligencias investigativas y se logra visualizar en un sector de Playa Ancha este vehículo”, detalló.

Además, Carabineros también encontraron una tarjeta de crédito perteneciente a otra persona que había denunciado el robo por sorpresa.

En tanto, la fiscal de turno regional de Instrucción y Flagrancia, Constanza Díaz, expuso que "personal de Carabineros concurrió hasta la dirección que arrojaba el GPS, observando en el lugar el automóvil con las características señaladas por la víctima, con dos sujetos en su interior, los que intentaron darse a la fuga, no logrando su objetivo y encontrándose en poder de estos el teléfono sustraído, además de otras especies que habían sido objeto de robos de días anteriores”, indicó.

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