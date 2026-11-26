Un procedimiento coordinado entre la Central de Cámaras y la Dirección de Seguridad Pública de la Municipalidad de Cartagena permitió recuperar diversas especies sustraídas desde un carro de venta de frutillas, ubicado en las inmediaciones de la plaza de Armas, y detener a dos sujetos vinculados a los hechos.

La primera intervención se inició luego de que operadores de las cámaras alertaran a los equipos municipales sobre un robo en desarrollo. Personal de Seguridad Municipal concurrió al lugar y logró interceptar a uno de los individuos en las inmediaciones del paradero de locomoción colectiva de calle Covadonga, cuando intentaba escapar con dos bolsas que contenían productos sustraídos, entre ellos toppings, cables, palillos, cremas y salsas, entre otras especies.

El sujeto fue retenido por los funcionarios y posteriormente entregado a Carabineros. Tras verificar sus antecedentes, se constató que mantenía una orden de arresto nocturno vigente, por lo que fue trasladado hasta dependencias de la Segunda Comisaría de Cartagena por los delitos de robo y desacato.

Durante el mismo procedimiento, una segunda alerta de la Central de Cámaras permitió detectar a otro individuo que transitaba por playa Grande portando una cocinilla. La propietaria del carro de alimentos había informado que esta especie también había sido sustraída durante el ilícito.

Personal municipal interceptó al sujeto frente a un servicentro y señaló haber encontrado la cocinilla abandonada en el sector de la plaza de Armas. Tras enviar un registro visual a la Central de Cámaras, la propietaria reconoció la especie como de su propiedad. Carabineros concurrió al lugar y trasladó al individuo a la unidad policial, donde quedó detenido por el delito de receptación. La cocinilla fue devuelta a su dueña.

El director de Seguridad Pública, Emilio Matheu, destacó “la importancia del trabajo conjunto entre nuestra Central de Cámaras y los equipos de patrullaje en terreno. La alerta oportuna permitió detener a un primer involucrado y, posteriormente, recuperar otra de las especies sustraídas, poniendo también a un segundo individuo a disposición de Carabineros. Seguiremos reforzando la vigilancia y los patrullajes preventivos para entregar mayor seguridad a nuestros vecinos y comerciantes”.

PURANOTICIA