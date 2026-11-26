Autoridades de la región de Valparaíso dieron a conocer los principales alcances del proyecto de ley de Sala Cuna Universal, que busca ampliar el acceso a este beneficio y avanzar hacia un sistema que entregue mayores oportunidades a las familias trabajadoras. La nueva normativa apunta a eliminar barreras de acceso y favorecer la incorporación y permanencia de mujeres y hombres en el mercado laboral.

En la instancia, visitaron la sala cuna y jardín infantil Tía Cecilia, perteneciente al SLEP Costa Central, donde destacaron que esta aprobación permitirá avanzar en la conciliación de la vida laboral y familiar, promover la corresponsabilidad en las tareas de cuidado y generar mejores oportunidades para el desarrollo integral de niños y niñas. Asimismo, valoraron que esta iniciativa responda a una demanda histórica, constituyendo un paso relevante hacia una mayor equidad y mejores condiciones de participación en el mundo del trabajo.

En ese sentido, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, comentó que "tiene una tremenda importancia, particularmente por la educación inicial, que podamos corregir una injusticia de muchos años, que tenía una limitante de entrada, que establecía un número mínimo de mujeres para establecer la sala cuna; eran 20. Con esto se elimina y, por lo tanto, esto permite, en el caso en la región de Valparaíso, más de 23.000 personas, mujeres, que están en esta situación de que tienen niños menores de 2 años, que podrían verse beneficiadas".

Asimismo, agregó que "es un gran logro, es una ley ya aprobada transversalmente en todo el Congreso Nacional. Una ley que parte con el Presidente Piñera y finalmente pasa a la administración del Presidente Boric y nuestro Gobierno, encabezado por el Presidente José Antonio Kast, le da un impulso y logra un acuerdo, porque había diferencias durante toda esta tramitación, pero logramos sacar esta ley. Es una tremenda noticia para todas las mujeres de Chile”.

Por su parte, la seremi de Gobierno, Rosario Pérez, explicó que "este es un momento histórico. Estamos siendo parte, justamente, de este hito que hace emparejar la cancha para las mujeres, para que puedan ingresar al mundo laboral. Nunca más una mujer va a tener que escoger entre ser madre y entrar al mundo laboral, y eso es muy positivo. Recordemos que en nuestra región la gran mayoría de los cesantes, las personas que buscan un empleo, son mujeres, y es por eso que para nosotros esta es una excelente noticia, es parte del compromiso del gobierno del Presidente Kast”.

En ese contexto, la seremi de Trabajo y Previsión Social, Carolina Sangüesa, destacó que "esta Ley es de carácter universal, porque, dentro de los cuatro años de gradualidad va a cubrir no solamente a las trabajadoras, sino que, a también a trabajadores. Es fruto de un acuerdo transversal, de todos los sectores políticos que el Gobierno del Presidente Kast ha empujado con mucha convicción porque no solo avanzamos en derechos sociales y laborales, sino que también va a producir un efecto positivo en cuanto a incorporar a las mujeres a la posibilidad de trabajar y tener a sus niños cuidados y resguardados en los jardines infantiles, para que puedan acceder a un trabajo digno y estable".

Bajo esa línea, el seremi de Educación, Juan Carlos Klenner, sostuvo que "representa una tremenda oportunidad de dar acceso al nivel de educación parvularia a niñas y niños, con todos los beneficios que ello conlleva, también desde lo pedagógico. Esta posibilidad de acceso va de la mano con instituciones debidamente certificadas por el Estado, lo que también permite emparejar la cancha y equiparar las condiciones. Esta ley pone en valor la educación inicial, relevando la importancia del juego y la estimulación temprana para lograr aprendizajes".

La seremi de la Mujer y Equidad de Género, Pamela Reyes, detalló que “esto es un hito histórico, esto es un hito relevante para la discriminación sobre las mujeres de nuestro país. Son más de 100 años de discriminación que el día de hoy ya no van a existir. Entendiendo que las empresas van a tener que contratar mujeres porque las mujeres somos necesarias, porque esto va a traer un desarrollo para el país, va a incrementar la economía, va a incrementar lo que es la corresponsabilidad también, porque no es tan solo para las mujeres, este proyecto de ley también es para los hombres y desde ahí tenemos que ir avanzando, porque la corresponsabilidad, el cuidado, no tiene que recaer solamente en las mujeres. Y por eso es tan importante lo que sucedió el día de ayer en el Congreso Nacional”.

Finalmente, la directora de la sala cuna y jardín infantil Tía Cecilia, perteneciente al SLEP Costa Central, Nancy McColl, comentó que “estamos muy contentos, pero también lo veo desde el punto de vista pedagógico: que más niños tengan la opción de tener cobertura de sala cuna en nuestros jardines infantiles públicos es fundamental. Los tres primeros años de vida son los más importantes del niño y todo lo que los niños puedan desarrollar a esta edad, es trascendental para su futuro".

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