¿Turismo de catástrofe? Se descubre falso damnificado con casa en Valdivia en huelga de hambre por megaincendio en Viña del Mar

En terreno, nuestro medio preguntó a los damnificados de la Villa Independencia en Viña del Mar y del sector de Pompeya en Quilpué, si conocen a Luciano Quinta na Ferreira y su respuesta fue un rotundo “No”. Y la misma respuesta dieron algunos de los afectados por el megaincendio al consultarles si sabían que, entre quienes están en huelga de hambre –cumpliendo su tercer día sin alimentarse- estaba Luciano Quintana: levantando los hombros, varios contestaron que no saben quién es, no lo conocen, “no es vecino”.

Quintana, en conversación con Puranoticia.cl, reconoció que no es un damnificado del megaincendio, y que no vive en ninguna de las comunas siniestradas .

-No, yo soy voluntario. Llegué después de la tragedia acá. Fue impactante ver todo el desastre, todo lo que estaba pasando, la desolación que había, cómo la gente caminaba ida por las calles y al recorrer todos los sectores, finalmente, algo me motivó para seguir en esto.

-Me involucré tanto con ellos que, finalmente, fui de sector en sector, fui conociendo a los vecinos, fui conociendo a los distintos dirigentes. Ha transcurrido un año y, hoy por hoy, soy el presidente de la Agrupación de Víctimas del Atentado en Chile del 2 y 3 de febrero. Esto es un voluntariado que ya lleva un año, lo dejo claro. Yo no recibo financiamiento de absolutamente nadie, no soy damnificado, soy de la Región de Los Ríos, de la ciudad de Valdivia y, esto comenzó como un voluntariado y, finalmente, me involucré tanto que ya llevo un año con todos los vecinos, conozco a todos los dirigentes de todos los sectores y, de alguna manera, cuando se tomó esta decisión drástica de la huelga de hambre, la tomamos en la última reunión que tuvimos en el Congreso, donde las autoridades no llegaron, nos dejaron plantados.

-¿La Agrupación de Víctimas del Atentado en Chile del 2 y 3 de febrero es una ONG?