Troncal Quillota en la mira: Delegado Manuel Millones elabora plan para bajarle el precio al peaje más caro de Chile

El alto costo del peaje Troncal de Quillota ha sido una de las principales preocupaciones de automovilistas y familias de la zona durante los últimos años. Este cobro en la ruta 60-CH ha generado constantes críticas de usuarios que a diario deben trasladarse por motivos laborales, académicos o de salud, considerando que para muchos se trata de una vía de uso cotidiano y no una carretera para viajes esporádicos.

En ese contexto, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, aseguró en conversación con Puranoticia.cl que el Gobierno que lidera en la región ya trabaja en una propuesta concreta para enfrentar esta problemática y aliviar el gasto que representa para miles de personas el paso por esta concesión.

La autoridad explicó que ya existe una coordinación avanzada con el Ministerio de Obras Públicas (MOP) para abordar el tema y buscar una fórmula que permita reducir el impacto económico del cobro sin afectar la viabilidad del contrato. En esa línea, indicó que "tenemos un acuerdo con el MOP y estamos trabajando con el Departamento de Concesiones, así que pronto vamos a tener una propuesta interesante que nos permita ayudar al bolsillo de todas las personas que transitan por ahí".

El problema de este peaje en la ruta 60-CH ha escalado en el debate público debido a que vecinos de Quillota, La Calera y otras comunas interiores deben asumir altos costos para desplazarse hacia ciudades del borde costero o hacia centros laborales y de servicios. El alza sostenida en las tarifas y la aplicación de cobros diferenciados en ciertos horarios ha provocado cuestionamientos desde distintos sectores, especialmente porque la carretera se utiliza como eje diario de conectividad para la provincia.

Frente a este escenario, Millones sostuvo que la solución que se está diseñando pasa por una renegociación del actual esquema de concesión, mecanismo que también se está utilizando para incorporar nuevas medidas de seguridad en carreteras regionales. "Así como se está resolviendo y vamos a colocar cámaras de vigilancia en todas las carreteras –con cargo a las concesionarias y modificando contratos– también estamos avanzando en ese tema de modificar el peaje para que efectivamente sea un pago razonable, extendiendo la concesión para que el privado pueda recuperar su inversión".

La propuesta que analiza el Ejecutivo apunta, por tanto, a ajustar el valor del peaje mediante modificaciones contractuales que permitan disminuir el cobro actual a los usuarios, pero compensando a la empresa concesionaria a través de una extensión del plazo de la concesión. Con ello, se busca equilibrar la necesidad de aliviar el gasto de las familias con el resguardo de los compromisos económicos adquiridos por el privado.

El anuncio cobra especial relevancia en medio de un escenario donde el costo del peaje se ha convertido en uno de los temas más sensibles para los habitantes de la provincia de Quillota, quienes han manifestado reiteradamente su malestar por el impacto que tiene este gasto en sus presupuestos mensuales. En muchos casos, trabajadores que se trasladan a diario deben pagar el cobro varias veces por semana, generando un desembolso que para algunos resulta difícil de sostener.

De esta manera, el Gobierno abre una expectativa concreta respecto a una eventual rebaja o ajuste en el valor del peaje, aunque se está a la espera de los detalles específicos sobre la fórmula y los plazos de la propuesta. Lo que sí dejó claro el delegado presidencial es que las conversaciones ya están avanzadas y que la intención es implementar una medida que permita que el cobro sea considerado “razonable” para quienes utilizan de manera habitual esta transitada ruta de la región de Valparaíso.

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