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Tres viviendas resultaron afectadas por incendio en el sector de Miraflores Alto en Viña del Mar

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Debido a las labores de los equipos de emergencia, el siniestro logró ser controlado, y Bomberos continúan trabajando en "puntos calientes".

Tres viviendas resultaron afectadas por incendio en el sector de Miraflores Alto en Viña del Mar
Jueves 30 de abril de 2026 17:58
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Un nuevo incendio estructural se registró la tarde de este jueves en la ciudad de Viña del Mar.

Las llamas consumieron tres viviendas en calle El Pellin con El Lingue, en el sector de Miraflores Alto.

Durante la emergencia, Bomberos de la Ciudad Jardín hizo un llamado a "conducir con precaución" y "despejar el paso para vehículos de emergencia".

Además, la institución solicitó "evitar acercarse hasta el lugar", ya que existía peligro de propagación a inmuebles cercanos.

Debido a las labores de los equipos de emergencia, el siniestro logró ser controlado, y los voluntarios continúan trabajando en "puntos calientes".

La empresa Chilquinta realizó un corte de suministro eléctrico en el sector para resguardar la seguridad de Bomberos. 

(Imagen: @bomberosvina)

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