Un accidente de tránsito se registró la tarde de este jueves en la ruta 68. en dirección a la ciudad de Valparaíso.

Se trató de la colisión por alcance entre dos vehículos menores en el kilómetro 100,8, sector enlace Agua Santa.

Tres personas resultaron lesionadas por el choque, quienes fueron evaluados por personal de salud de una ambulancia.

Debido a la emergencia, la pista izquierda y central se encuentran restringidas.

La Central de Gestión de incidente del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso movilizó a las unidades 151 y 142.

La cuenta oficial en X de la ruta 68 solicitó conducir con precaución y considerar aumento en el tiempo de viaje.

(Imagen: @NoticiasValpoEx)

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