Con el objetivo de fortalecer la cooperación transfronteriza y mejorar las condiciones del tránsito internacional, una comitiva liderada por el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, junto a 11 integrantes del Consejo Regional (Core), participaron en la XL Reunión del Comité de Integración Paso Sistema Cristo Redentor, instancia desarrollada en la provincia de Mendoza, Argentina.

En el espacio, la máxima autoridad regional firmó un convenio de colaboración junto al gobernador local, Alfredo Cornejo, donde se propone fortalecer la integración entre ambos territorios mediante la cooperación en logística y comercio, turismo y cultura, y vinculación académica y tecnológica.

Mundaca indicó que "hay temas que tienen que ver con electromovilidad, con hacer más efectivo el tránsito de la carga desde el punto fronterizo hasta los puertos de Valparaíso, de la región de Valparaíso. Yo diría que prácticamente el 40% del comercio terrestre de Argentina va en dirección a los puertos de la región de Valparaíso, y en particular al puerto de San Antonio. Entonces hay que mejorar temas de interoperabilidad, hay que mejorar temas de seguridad, hay que mejorar temas de vialidad, y hay que mejorar temas también de movilidad de la carga”.

Del mismo modo, recalcó en la importancia de mejorar las condiciones del Paso y agilizando la transferencia logística: “Lo hemos conversado con el gobernador Cornejo de la construcción de un túnel de baja altura, yo lo he conversado con las autoridades del gobierno central, del gobierno de Chile también”, puntualizó.

Asimismo, hizo hincapié en la importancia que tiene el corredor bioceánico de Aconcagua para ambas naciones, diciendo que "va desde el puerto terrestre de Los Andes hasta el acceso al puerto San Antonio y el acceso al puerto de Valparaíso. Son cientos de kilómetros, y hoy día tenemos problemas en la vialidad, tenemos trochas muy angostas, no tenemos trenes que llegan hasta Los Andes, y por tanto, creo que hoy día inversiones de esta naturaleza son fundamentales".

"Nosotros lo que hablamos en nuestra región hablamos de trenes de doble propósito, trenes de pasajeros y trenes de carga, y creo que un tren en esta mirada de doble propósito, creo que hoy día es fundamental, y estamos esperando precisamente que esas inversiones se desaten. Para nosotros el corredor bioceánico de Aconcagua es tremendamente importante, es muy importante para Argentina hoy día cuando el 40% del comercio terrestre en dirección al Pacífico Sur pasa por el corredor bioceánico de Aconcagua, y por tanto inversiones de esta naturaleza no pueden seguir postergándose”, sentenció.

EJES DE COOPERACIÓN

En el marco del encuentro, la firma entre los gobiernos de Valparaíso y Mendoza buscan consolidar una alianza estratégica enfocada en cuatro grandes áreas:

Corredor logístico y comercio: articulando autoridades y operadores de transporte para identificar mejoras operativas que agilicen el tránsito de cargas por el corredor internacional.

Turismo y seguridad: promoviendo de manera conjunta los destinos de ambos territorios, formando alianzas entre prestadores turísticos e intercambiar buenas prácticas de prevención del delito para resguardar a los turistas.

Cooperación cultural y patrimonial: desarrollando iniciativas conjuntas en torno al patrimonio compartido, proyectando una agenda común con miras a la conmemoración de los 210 años del Cruce de los Andes que se llevará a cabo en 2027.

Vinculación académica y tecnológica: conectando universidades y centros tecnológicos de ambos lugares, impulsando investigaciones conjuntas e intercambio académico.

Natalio Mema, ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial de Mendoza, señaló que con este acuerdo “esperamos una mejora en el cruce en sí mismo, en los tiempos, sobre todo en el transporte de carga, que hoy está demorando entre 12 y 24 horas en un día normal. Y también lo mismo en el transporte de vehículos particulares. Creo que ya la tecnología que tenemos al alcance, el buen entendimiento entre ambos países puede generar una simplificación en los trámites y en los tiempos. Así que, principalmente, mejorar mucho el paso en cuanto a los tiempos y a la seguridad, principalmente".

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