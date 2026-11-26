El Parque Barón de Valparaíso iniciará durante enero su puesta en servicio provisoria, mediante una apertura gradual y controlada que permitirá habilitar para toda la ciudadanía este nuevo espacio público de carácter intercomunal.

Por la magnitud de la inversión y la importancia de esta infraestructura para la región, el proceso contempla aforos limitados y medidas de seguridad orientadas a resguardar sus instalaciones y garantizar su adecuado funcionamiento y conservación, como el de las familias que lo visitarán.

Cabe hacer presente que el parque tiene un 92% de avance y que, por seguridad, se contempla la apertura después de las fiestas de fin de año.

El seremi de Vivienda, Marcelo Ruiz, destacó que “hay que considerar que se trata de un parque intercomunal que permitirá integrar a la ciudad de Valparaíso con el borde costero, el cual estuvo históricamente separado de la ciudad, y no disponible para el uso de las familias, comunidades y personas".

"Por su magnitud, su estándar y por tratarse de la inversión urbana más alta de la región, su apertura requiere una puesta en marcha responsable, que nos permita habilitar progresivamente sus instalaciones y garantizar las condiciones necesarias para su funcionamiento. Queremos que este parque esté abierto y disponible para toda la ciudadanía, pero también tenemos el deber de cuidar esta infraestructura pública, asegurar su conservación y permitir que las familias puedan disfrutarla en buenas condiciones durante muchos años", agregó la autoridad ministerial.

Por su parte, el director de Serviu Valparaíso, Víctor Reinoso, precisó que "estamos hablando de una obra de gran envergadura con una inversión de 638 mil UF que hoy registra un avance físico del 92%. El 8% restante corresponde a terminaciones como instalación de juegos infantiles, demarcaciones, vallas de protección, sistemas eléctricos y redes de riego, partidas que no impiden la puesta en servicio provisorio".

A ello añadió que "es por su misma envergadura, estándar y por seguridad, especialmente en las fiestas de fin de año que se aproximan, que se abrirá en enero. De esta forma tendremos una apertura con todas las medidas necesarias para el disfrute de las familias de Valparaíso y de la región en este espacio emblemático”.

La contratación del servicio integral de seguridad para resguardar las instalaciones durante las 24 horas del día se encuentra en etapa de adjudicación. Por ende, en los próximos días el espacio contará con supervisores, guardias de seguridad, cámaras de vigilancia, una central de monitoreo y patrullajes preventivos, entre otras medidas para promover el uso seguro de este nuevo espacio público.

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