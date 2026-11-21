Columna de opinión de Evelyn Mansilla Muñoz, magíster (c) en Gobierno y Administración Pública

Esta semana, el Senado de la República terminó en manos de la Fiscalía. La causa, una presunta firma usada sin autorización para retirar el permiso de una senadora, en medio de la discusión del Presupuesto. Serán los tribunales los que establezcan qué ocurrió. Pero el episodio ya dejó algo a la vista, más allá de quién tenga la razón: la política chilena se ha ido quedando en la pelea chica.

No es un caso aislado. Basta mirar una sesión cualquiera, un matinal o las redes sociales para constatarlo. El debate de ideas ha sido reemplazado por la descalificación; el argumento, por el insulto que se viraliza; la búsqueda de acuerdos, por la necesidad de ganarle al adversario la discusión del día, aunque se pierda la del país. Lo visceral desplazó a lo razonado, y lo mezquino terminó por ocupar el lugar del bien común.

La política nació para lo contrario. Es, o debería ser, la actividad más noble de una comunidad: la que permite que personas que piensan distinto resuelvan juntas lo que ninguna puede resolver sola. Por eso exige estándares más altos que cualquier otra. Quien ejerce un cargo público no administra lo propio, sino lo de todos, y su conducta enseña, para bien o para mal, mucho más que sus discursos.

El daño no es abstracto. Cada escándalo, cada grito y cada maniobra de pasillo erosionan la confianza en las instituciones, y esa confianza es la que después falta cuando hay que pedirle a la ciudadanía paciencia, esfuerzo o sacrificio. Una democracia puede resistir la discrepancia más dura; lo que no resiste por mucho tiempo es la convicción ciudadana de que a sus representantes solo les importa ganar.

Quiero ser justa: hay honrosas excepciones. Parlamentarios, alcaldes, concejales, consejeros y funcionarios de todos los sectores que estudian, que escuchan, que reconocen cuando el otro tiene razón y que entienden que un acuerdo no es una derrota. Su trabajo rara vez llega a los titulares, porque la sensatez no genera clics. Pero existen, y sostienen buena parte de lo que todavía funciona.

En regiones lo vemos de cerca. Cuando la discusión nacional se reduce a quién humilla a quién, los temas que de verdad le cambian la vida a la gente, como el agua, la vivienda, la salud o los caminos rurales, quedan esperando turno. La pelea chica no es gratis: siempre la paga alguien que nunca estuvo en la sala.

El problema es que sigan siendo la excepción. Lo que Chile necesita es exactamente lo inverso: que la excepción se transforme en regla y que la mezquindad pase a ser lo extraordinario, lo que se sanciona y se margina.

Ese cambio no vendrá solo de nuevas leyes. Empieza por quienes participamos de la vida pública, y me incluyo, asumiendo que la forma también es fondo. Sigue por los partidos, que deben premiar a quienes construyen y no a quienes más gritan. Y termina en la ciudadanía, que con su voto y su atención decide qué tipo de política quiere seguir alimentando.

La política no se degradó de un día para otro, y tampoco se recuperará así. Pero cada decisión cuenta. Elevar el nivel del debate no es un gesto de cortesía: es la condición para que la política vuelva a ser lo que nunca debió dejar de ser, un servicio a los demás.

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