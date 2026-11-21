La tarde de este sábado, un intenso incendio forestal se encuentra afectado al sector a la ribera del río Aconcagua, el que ya habría consumido una superficie de 1,2 hectáreas de pastizales y matorrales.

Según información entregada por Radio Bío Bío, la emergencia se registró específicamente en el sector nororiente del puente Boco, en la comuna de Quillota, Región de Valparaíso.

En el siniestro se encuentran trabajando personal de CONAF, junto a sus brigadas de emergencias, además de dos aviones Dromader, junto a voluntarios del Cuerpo de Bomberos de la comuna.

En el sector continúan trabajando arduamente en el combate de las llamas, específicamente en la liquidación de puntos calientes, a la espera de la confirmación oficial del control definitivo del incendio forestal.

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