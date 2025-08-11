Tres menores de edad fueron detenidos luego de robar un auto e intentar atropellar a un carabinero en el plan de Valparaíso

Tres menores de edad fueron detenidos en el plan de Valparaíso luego de ser vinculados al robo de un automóvil y al posterior homicidio frustrado de un carabinero en servicio, hechos acontecidos la noche de este domingo en la comuna porteña.

Tras un amplio operativo policial, la policía uniformada logró la detención de tres individuos, quienes momentos antes, en el faro Punta de Ángeles, habían efectuado un delito de robo con intimidación, sustrayendo un automóvil a su propietario.

Tras un seguimiento por las calles de la ciudad, los delincuentes fueron interceptados en el plan de la ciudad. Tras ello, uno de los sujetos intentó atropellar a uno de los funcionarios de Carabineros, siendo repelido rápidamente y detenido en el lugar.

"Tras el apoyo de las cámaras de seguridad ciudadana de la Municipalidad de Valparaíso, se logra identificar cómo se habían escondido en lugares aledaños y, a través de los medios de prueba, fueron identificados por personal de Carabineros", informó el mayor Javier Oportus, comisario de la 2ª Comisaría Central de Valparaíso.

Cabe hacer presente que los tres fueron puestos a disposición de la Fiscalía.

PURANOTICIA