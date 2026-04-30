Tres individuos fueron detenidos en Concón portando herramientas comúnmente utilizadas para la comisión de delitos

Tres personas fueron detenidas en la comuna de Concón tras ser sorprendidas portando diversas herramientas utilizadas para la comisión de delitos, además de un inhibidor de señal, elemento frecuentemente vinculado a robos de vehículos.

El procedimiento se registró cuando personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la Cuarta Comisaría de Carabineros de Concón, en el marco de un servicio focalizado en el sector, fiscalizó a los ocupantes de un automóvil en calle Riñihue.

El vehículo intentó darse a la fuga para evitar el control, sin embargo, fue interceptado por los funcionarios. De los cuatro ocupantes, tres fueron detenidos en el lugar.

Al revisar el móvil, Carabineros encontró múltiples especies y herramientas comúnmente utilizadas para cometer delitos, junto a un inhibidor de señal.

Asimismo, se informó que los detenidos mantienen antecedentes penales, justamente vinculados al robo de accesorios y especies al interior de vehículos.

Cabe hacer presente que los tres imputados fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Viña del Mar para su respectivo control de detención.

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