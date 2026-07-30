Tres detenidos y armas incautadas deja operativo policial en población de Los Andes

Tres hombres fueron detenidos durante un operativo realizado por Carabineros de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 3ª Comisaría de Los Andes, diligencia que además permitió la incautación de armamento, municiones, droga y dinero en efectivo.

El procedimiento se desarrolló en el sector Los Copihues, en cumplimiento a una orden de detención verbal emitida por el tribunal competente, en el marco de una investigación por el delito de lesiones graves con arma de fuego.

En el operativo, que contempló el ingreso simultáneo a diversos inmuebles, el personal policial detuvo a tres hombres de 30, 22 y 18 años, todos de nacionalidad chilena y con antecedentes penales.

Como resultado de las diligencias, Carabineros incautó una pistola de fabricación argentina calibre 9 milímetros, nueve municiones del mismo calibre, una granada de mano de gas CS, droga dosificada y dinero en efectivo, elementos que quedaron a disposición del Ministerio Público.

Los tres imputados fueron puestos a disposición de la Fiscalía, mientras continúan las diligencias investigativas para establecer su eventual participación en el hecho por el cual se originó la indagatoria, correspondiente a un caso de lesiones graves con arma de fuego.

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