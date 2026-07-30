Detienen en flagrancia a sujeto acusado de apuñalar a adulto mayor en Los Andes

La Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI de Los Andes detuvo a un hombre acusado de agredir con un arma cortante a un adulto mayor en este comuna de la región de Valparaíso, quien resultó con lesiones de carácter leve.

La víctima denunció haber sido atacada por un individuo conocido con el apodo de «Tuto», quien la hirió con dos estocadas en uno de sus hombros.

Tras la agresión, personal de la policía trasladó al afectado hasta un recinto asistencial, donde se constató que las lesiones que presentaba eran de carácter leve.

A partir de la declaración de la víctima y de las diligencias investigativas, entre ellas empadronamientos en el sector, los detectives lograron identificar al presunto autor y ubicarlo en el centro de Los Andes, donde fue detenido en flagrancia.

Durante el procedimiento, los oficiales de la policía civil comprobaron que el imputado portaba un cuchillo de aproximadamente 22 centímetros de longitud, por lo que además fue detenido por el delito de porte de arma cortante.

Cabe hacer presente que el procedimiento fue informado al Ministerio Público, que instruyó las diligencias correspondientes para continuar con la investigación y determinar las medidas judiciales que enfrentará el imputado.

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