Tres detenidos en Viña del Mar por homicidio frustrado ocurrido en Valparaíso: víctima fue atacada con armas blancas

Tres personas fueron detenidas por su presunta participación en un homicidio frustrado ocurrido en marzo pasado en Valparaíso, luego de una investigación desarrollada por la Sección Regional OS9 de Carabineros.

De acuerdo a los antecedentes policiales, el hecho se remonta al 16 de marzo de 2026, cuando la víctima, un hombre de nacionalidad chilena, fue interceptado por tres sujetos en la comuna puerto. En ese contexto, los individuos lo habrían atacado violentamente, golpeándolo y causándole heridas con armas blancas.

Según la información recabada en la investigación, la agresión estaría vinculada a rencillas anteriores entre la víctima y los imputados. Tras concretar el ataque, los tres sujetos huyeron del lugar en dirección desconocida.

A partir de diligencias especializadas realizadas por el OS9 Valparaíso, se logró establecer la identidad de los presuntos autores del hecho. Con estos antecedentes, se solicitó al tribunal las respectivas órdenes de detención, las cuales fueron otorgadas y posteriormente ejecutadas por personal policial.

La captura de los imputados se concretó en sus respectivos domicilios ubicados en el sector de Gómez Carreño, en la comuna de Viña del Mar.

Los detenidos corresponden a tres ciudadanos chilenos de 19, 20 y 23 años, quienes quedaron a disposición de la justicia para su control de detención y formalización por el delito de homicidio frustrado.

El procedimiento permitió esclarecer el ataque ocurrido hace casi dos meses en Valparaíso, en el marco de una investigación que buscaba identificar a los responsables de la agresión con arma blanca que dejó gravemente herida a la víctima.

PURANOTICIA