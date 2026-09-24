Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Robo de cables en catenaria obligó a reducir la frecuencia del Tren Limache-Puerto

Robo de cables en catenaria obligó a reducir la frecuencia del Tren Limache-Puerto

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

La sustracción afectó el sistema entre las estaciones de Quilpué y El Salto, obligando a EFE a operar con trenes dobles y una frecuencia de 30 minutos. Tras las reparaciones, la circulación comenzó a normalizarse paulatinamente en toda la red ferroviaria.

Robo de cables en catenaria obligó a reducir la frecuencia del Tren Limache-Puerto
Jueves 24 de septiembre de 2026 07:41
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

Nuevos inconvenientes afectaron al servicio del Tren Limache-Puerto durante la mañana de este jueves debido al robo de cables en la catenaria entre las estaciones Quilpué y El Salto, situación que obligó a EFE a modificar temporalmente la operación.

La empresa informó primero que los trenes estaban circulando en unidades dobles y con una frecuencia de 30 minutos debido a problemas en la catenaria en dicho tramo.

Posteriormente, EFE precisó que la situación correspondía al robo de cables del sistema que suministra energía eléctrica a los trenes, señalando que equipos en terreno ya se encontraban trabajando para solucionar el problema.

Como suele ocurrir en estos casos, la contingencia provocó modificaciones en la frecuencia habitual del servicio durante las primeras horas de la jornada.

No obstante, minutos más tarde se informó que las reparaciones terminaron y que se iniciaba "paulatinamente la circulación habitual de los trenes en toda la red".

PURANOTICIA

Cargar comentarios