El retorno del tren a las comunas de Quillota, La Cruz y La Calera no tendrá durante 2027 un avance concreto en materia de construcción. Pese a que se afirmó que el proyecto cuenta con recursos para continuar su desarrollo técnico y avanzar en las expropiaciones, el próximo año seguirá concentrado sólo en completar estudios de ingeniería y preparar las condiciones necesarias para una futura ejecución de las obras.

Así lo explicó a Puranoticia.cl el gerente general de EFE Valparaíso, Miguel Saavedra, quien confirmó que la empresa se encuentra desarrollando la ingeniería de detalle, proceso que comenzó luego de la adjudicación realizada a fines de 2025 y cuya finalización está proyectada recién para el segundo semestre del próximo año.

"Los presupuestos están disponibles, el financiamiento está disponible para la etapa en la que estamos hoy día", afirmó el ejecutivo de la compañía estatal, precisando que los recursos comprometidos permiten financiar los diseños tanto durante este año como el próximo, además de una primera etapa de expropiaciones.

En ese último ámbito, indicó que ya se están preparando los decretos expropiatorios junto al Ministerio de Obras Públicas (MOP), con el propósito de asegurar los terrenos necesarios para desarrollar la iniciativa ferroviaria desde Limache a La Calera.

Vale hacer presente que las declaraciones de Saavedra se conocen luego de la controversia generada por las advertencias del diputado Jorge Brito, quien sostuvo que la extensión ferroviaria había quedado fuera de las prioridades presupuestarias del Gobierno para 2027 y que no contaba con recursos asegurados para su ejecución. Posteriormente, el parlamentario informó que se consiguió un compromiso de $10.699 millones para financiar el diseño del proyecto a La Calera, precisando que ese monto no corresponde a recursos para construir la extensión ferroviaria.

NO HABRÁ OBRAS EL 2027

Uno de los aspectos más relevantes de las explicaciones entregadas por el gerente de EFE es que el término de la ingeniería de detalle constituye todavía una etapa previa a cualquier intervención física de mayor envergadura. Consultado directamente sobre la posibilidad de que durante 2027 se instale algún tramo de rieles entre Limache y La Calera, Saavedra descartó entregar una fecha de inicio de obras y apuntó a que primero deben completarse los procesos técnicos y administrativos.

"Lo que yo te puedo dar certezas es que el año 2027 vamos a finalizar la ingeniería de detalle y ese es un paso muy relevante para el proyecto. No podemos ponernos a poner rieles o a excavar sin tener definidos esos elementos", sostuvo.

El ejecutivo detalló que todavía deben desarrollarse actividades preparatorias en el terreno, entre ellas rescates arqueológicos, modificaciones de servicios y nuevos estudios de terreno. De hecho, adelantó que se realizarán sondajes para profundizar el conocimiento del terreno donde se proyecta un nuevo túnel en el sector de San Pedro, infraestructura que permitirá la llegada de dos vías hacia Quillota y La Calera.

Saavedra también explicó que la ingeniería de detalles en la que se trabajará hasta fines de 2027 debe incorporar los compromisos establecidos durante la evaluación ambiental, cuyo proceso culminó con la obtención de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) en mayo de 2026, después de más de cuatro años de tramitación.

A ello se suma el trabajo con municipios, considerando que el trazado atravesará zonas urbanas y que será necesario evaluar los impactos viales que generará la construcción. Asimismo, se están actualizando los estudios de demanda para determinar la cantidad de pasajeros que utilizarían el servicio y definir el monto final de inversión.

"Este es un proyecto de una envergadura importante. Yo diría que este es uno de los proyectos de mayor inversión en la región en los últimos años", planteó Saavedra en conversación con Puranoticia.cl, reconoció de igual forma que los procesos técnicos y administrativos toman tiempo y que, aunque a todos les gustaría avanzar más rápido, es necesario completar cada etapa antes de comenzar a construir.

MILLONES APUNTA A LICITACIÓN

Desde el Gobierno, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, también buscó entregar tranquilidad respecto de la continuidad de la iniciativa. La autoridad aseguró que el Presupuesto 2027 contempla los recursos necesarios para terminar los estudios de ingeniería y avanzar en las expropiaciones.

La primera autoridad de Gobierno en la región precisó que durante 2026 se alcanzó un 30% de avance en los estudios de ingeniería y que la expectativa es concluirlos durante el próximo año, para llegar a fines de 2027 en condiciones de licitar las obras.

"En definitiva, los recursos para terminar el diseño y ejecutar las expropiación, que suman varios miles de millones, están en el programa de EFE y tenemos que velar para cumplir con el cronograma y licitar las obras a fin del 2027. Lógicamente, previamente se tienen que concluir los estudios de ingeniería y las expropiaciones", dijo.

El delegado presidencial de la Quinta Región recalcó que se trata de un compromiso asumido por EFE tras la aprobación ambiental del proyecto y sostuvo que las autoridades deberán velar por el cumplimiento del calendario informado.

Sin embargo, el horizonte planteado por ambas autoridades deja un escenario claro para los habitantes de la provincia de Quillota: durante 2027 el trabajo sólo seguirá enfocado en diseños, estudios y expropiaciones, mientras que la licitación de las obras aparece recién como una posibilidad para el cierre del próximo año.

De esta manera, pese a que el proyecto no está cancelado y cuenta con financiamiento para continuar su etapa de preparación, todavía no existe una fecha concreta para el inicio de las faenas. Así, el regreso del tren a Quillota, La Cruz y La Calera continúa avanzando en el papel, pero la posibilidad de ver maquinaria, excavaciones o los primeros rieles instalados en la provincia sigue sin tener un horizonte definido.

PURANOTICIA