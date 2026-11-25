El hallazgo de los restos de cuatro ciudadanos colombianos que habían sido reportados como desaparecidos en Casablanca —dos encontrados en el sector de Pedernal, en Petorca, y otros dos cerca de una quebrada en Alicahue, comuna de Cabildo— volvió a poner en el centro del debate la presencia del crimen organizado en la región de Valparaíso. Por estos hechos, ocurridos entre fines de septiembre y principios de octubre de 2025, Jordan Cruz Ocares quedó en prisión preventiva, sindicado por la Fiscalía como el presunto líder de la organización criminal involucrada.

En conversación con Puranoticia.cl el delegado presidencial provincial de Petorca, Andrés Soza, se refirió a cómo tomó conocimiento del caso y entregó detalles sobre las diligencias realizadas, destacando que los principales imputados se encuentran actualmente en prisión preventiva, mientras continúa la investigación a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público.

"Efectivamente, es una situación muy lamentable que ha conmocionado a toda la comunidad en la provincia de Petorca. Yo me enteré a través de un reporte que me mandó el equipo de Seguridad Ciudadana de la Delegación Presidencial y luego también una comunicación directa con el seremi de Seguridad, Hernán Silva".

De acuerdo con lo señalado por la autoridad, los primeros antecedentes llegaron a través de un reporte interno y coordinaciones regionales. Posteriormente, sostuvo una reunión con funcionarios de la Policía de Investigaciones en Curauma, instancia en la que pudo conocer mayores detalles de un caso que se remonta a más de un año.

"Lo importante es que los delincuentes, los líderes de esta banda de narcotraficantes han sido detenidos y se encuentran en prisión preventiva. Esperamos evidentemente que ellos se apliquen las máximas sanciones para que sea una sanción ejemplificadora, porque nosotros como gobierno y la asociación presidencial siempre hemos reiterado que en la provincia de Petorca no vamos a permitir que sea un territorio tomado por los narcotraficantes ni tampoco por la delincuencia".

Ante los cuestionamientos por la existencia de cultivos ilegales de marihuana en sectores de difícil acceso, Soza descartó que la provincia se encuentre sobrepasada por la delincuencia. En esa línea, destacó los distintos operativos y decomisos desarrollados junto a Carabineros y la PDI desde marzo, entre ellos procedimientos realizados en Cabildo, la Ruta 5 Norte y La Ligua.

"Según lo que se nos ha informado por parte de la Policía de Investigaciones, corresponde a plantaciones de marihuana muy alejadas del radio urbano de la misma comuna de Petorca, que incluso para llegar a ese sector demoraron (...) cerca de una hora. Son plantaciones que se encuentran en la ladera de los cerros, muy alejadas".

Respecto del origen de la investigación, el delegado explicó que las diligencias comenzaron a partir de una denuncia por presunta desgracia presentada en Santiago y de las indagatorias en torno a una banda criminal vinculada a Casablanca. Asimismo, precisó que parte de los antecedentes se mantienen bajo reserva, debido a instrucciones de la Fiscalía.

"Dos personas fueron descubiertas en el sector de Alicahue, en la comuna de Cabildo y las otras dos cercanos a una plantación en el sector de Pedernal, en la comuna de Petorca, evidentemente en un muy mal estado y descomposición desafortunada".

Consultado por la propiedad de los terrenos donde fueron encontrados los restos y por las prioridades de la agenda de seguridad tras los recientes anuncios del Presidente de la República, Soza indicó que consultará quiénes son los propietarios de los predios. Además, sostuvo que la seguridad ciudadana sigue siendo uno de los principales ejes de trabajo en la provincia, junto con las iniciativas orientadas a la reactivación económica.

"El mismo presidente a los propios delegados nos ha indicado que los énfasis de la gestión son las materias de seguridad ciudadana y ahora también la reactivación económica a través del plan «Chile Despega» (...) Por lo tanto, las urgencias siguen siendo las mismas y son las materias respecto a las cuales nosotros trabajamos con bastante responsabilidad y compromiso".

Hacia el cierre de la entrevista, el delegado reiteró que el hallazgo de los cuatro ciudadanos colombianos ha provocado una profunda conmoción en la provincia, considerando que se trata de un hecho sin precedentes en el territorio. Junto con ello, se comprometió a entregar información sobre la propiedad de los terrenos una vez que logre recabar los antecedentes correspondientes.

"Me comprometo a averiguar esa información y se la voy a compartir, (...) como Delegación Presidencial y Gobierno vamos a seguir rodolando los esfuerzos para coordinar con las policías todas las medidas preventivas para que la provincia de Petorca sea mucho más segura".

PURANOTICIA